Сахалинцам разрешили присутствовать на утренниках у дошколят

Родители сахалинских дошкольников всё же смогут принять участие в новогодних утренниках - эту информацию опубликовал минздрав региона в своём аккаунте в Instagram.

Родители маленьких островитян смогут присутствовать на новогодних утренниках при условии отсутствия признаков ОРВИ, масочного режима и соблюдения дистанции. Ответственным за проведение мероприятий необходимо регулярно проветривать помещения, и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами.

Важным условием является проведение утренника для каждой группы в отдельности, смешивание детских коллективов запрещено.

В случае привлечения посторонних людей, например, видеооператора, обязательно наличие результатов обследования на COVID-19 с отрицательным результатом.

В комментариях читатели высказали недовольство тем, что смягчение мер не распространяется на учеников начальной школы.

"А для школьников почему запретили утренники? Чем дети с детского сада отличаются от тех же первоклассников? Почему они должны сидеть в классах и слушать видеопоздравления на экране, в то время пока будут идти утренник в детсадах? Почему школьникам нельзя провести праздник в актовом зале с ёлкой и новогодними персонажами? А взрослым, которые так боятся заразиться от детей, так вообще продлили гулянки в ресторанах до 3 часов ночи", - сообщила @tanya_galaxykiss.