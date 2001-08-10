Тихоокеанское
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

СахГУ стал лучшим на форуме "Россия студенческая"

СахГУ стал лучшим на форуме
Итоги общероссийского образовательного форума "Россия Студенческая" подвели в минувшее воскресенье, 20 декабря. Команда от Сахалинского государственного университета стала лучшей в номинации "Лучшая организация деятельности совета обучающихся".
 
Как рассказали в Минобрнауки РФ, о желании участвовать в форуме заявили около трех тысяч студентов. Это рекордное количество участников за всю историю мероприятия. За три дня форума состоялось порядка 30 мастер-классов, онлайн диалогов и тематических игр.
 
Традиционно, в рамках форума организовали пять направлений: "Лидерство", "Самоуправление", "Наставничество", "Студенческие клубы" и "Студенческие Медиа".
 
На протяжении трех дней ведущие спикеры страны рассказывали студентам о форматах перехода в онлайн: организация студенческих СМИ, построение личного бренда в условиях COVID-19, формы организации наставничества. Вопросы "как не потерять связь друг с другом в период дистанционного образования", "как поддерживать общение с помощью различных платформ и приложений", "как выстраивать молодежную коммуникацию" стали самыми актуальными.
 
Кроме того, в рамках форума прошел всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления, в котором приняли участие 65 человек. В номинации "Лучшая организация деятельности совета обучающихся" победила команда Сахалинского госуниверситета.
 
Также студенты поучаствовали в интеллектуальных играх и конкурсах, посвященных исторической памяти о героических страницах прошлых лет. Молодые люди отвечали на вопросы, связанные с Великой отечественной войной.

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