Тихоокеанское
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14:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Свет отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска 22 декабря

Свет отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска 22 декабря
Двенадцать домов останутся без света в Южно-Сахалинске 22 декабря.
 
Как сообщают в администрации областного центра, причина - плановые работы на сетях ПАО "Сахалиэнерго".
 
В вторник с 09:30 до 17:00 (ориентировочно) будет ограничена подача света по адресам: 
 
ул. Амурская, 123
ул. Поповича, 102, 104, 106, 106-а, 108, 110
ул. Пушкина, 80
 ул. Чехова, 70, 70-а, 72, 72-а
 
Телефон диспетчерской ПАО "Сахалинэнерго": 782-782 (добавочный 1).

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