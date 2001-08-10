Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании

Стартовал конкурс, в ходе которого жители могут предложить имя нового авиапредприятия. Оно создается по поручению Президента РФ Владимира Путина. Цель – повысить транспортную доступность населенных пунктов Дальнего Востока.

Открытое голосование проводит Минвостокразвития России при поддержке полпредства ДФО. Его участники могут выбрать одно из предложенных наименований, либо указать свой вариант на странице конкурса: aviadv.ru.

– Руководство нашей страны уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока. Одним из важных вопросов остается повышение транспортной доступности макрорегиона. Для развития экономики и социальной сферы необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Именно для этого по поручению главы государства создается дальневосточная авиакомпания. Она будет учитывать интересы всего Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать её название открытым голосованием, – подчеркнул вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоги конкурса поведут 31 декабря. В этот же день среди участников разыграют сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока.

Объединение авиапредприятий Дальнего Востока под крылом единой авиакомпании позволит создать общую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров.

Для выполнения местных авиаперелетов задействуют 186 воздушных судов, включая новые самолеты российского производства. Начнет работать единая ремонтная и обслуживающая инфраструктура. Откроют центры подготовки летного состава.

По расчетам, ежегодно новая авиакомпания сможет оказывать услуги 2 миллионам дальневосточников.