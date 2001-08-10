Сахалинцы могут записаться на экскурсию по областному центру

Культурно-туристический центр запускает предновогодние ежедневные экскурсии по Южно-Сахалинску. Они будут проходить по вечерам с 21 по 27 декабря.

- Свободные записи на первые экскурсии, стартовавшие с 4 декабря, закрывались в течение одного дня. В первые дни поступило около свыше 130 звонков и подано более 300 заявок через интернет, но из-за эпидобстановки и вместимости автобуса количество записей на экскурсию ограничиваются до 34 человек, - сообщают в городском культурно-туристическом центре.

С дополнительной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Записаться можно по телефону 210-310, а также через Instagram.