Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2020
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут записаться на экскурсию по областному центру

Сахалинцы могут записаться на экскурсию по областному центру

Культурно-туристический центр запускает предновогодние ежедневные экскурсии по Южно-Сахалинску. Они будут проходить по вечерам с 21 по 27 декабря.

- Свободные записи на первые экскурсии, стартовавшие с 4 декабря, закрывались в течение одного дня. В первые дни поступило около свыше 130 звонков и подано более 300 заявок через интернет, но из-за эпидобстановки и вместимости автобуса количество записей на экскурсию ограничиваются до 34 человек, - сообщают в городском культурно-туристическом центре.

С дополнительной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Записаться можно по телефону 210-310, а также через Instagram.

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