В Сахалинской области усилят меры безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. Общественный порядок в эти дни на островах будут охранять сотрудники полиции, национальной гвардии, частных охранных организаций и представителей добровольных народных дружин. Такая информация прозвучала на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

– Новогодние праздники – это время, когда вопросам безопасности необходимо уделить особое внимание. Наша задача сделать все, чтобы сахалинцы и курильчане могли спокойно отдохнуть и провести каникулы с родными и близкими, ни о чем не беспокоясь. И хотя в этом году не будет многих привычных массовых мероприятий, расслабляться нельзя! Вопросы антитеррористической защищённости и пожарной безопасности, охраны общественного порядка по-прежнему находятся на нашем особом контроле, – отметил Валерий Лимаренко.

Задача обеспечить дополнительные меры безопасности в период праздников стоит и перед главами районов области. Традиционно – особое внимание вопросам хранения, реализации и использования пиротехники. В области торговлю такими изделиями ведет 51 объект. По данным МЧС, все они проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Также на заседании рассмотрели вопросы о состоянии работы муниципальных антитеррористических комиссий и итогах работы региональной комиссии.