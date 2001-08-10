Валерий Лимаренко: Сахалинцы и курильчане встретили пандемию, как одна семья. Губернатор поблагодарил жителей Сахалинской области за сплоченность и взаимопомощь во время пандемии. Об этом он заявил сегодня на встрече с редакторами областных телевизионных СМИ.

Благодаря слаженным совместным действиям медработников, сотрудников Роспотребнадзора, представителей всех ветвей власти, бизнеса и общества в островном регионе быстро взяли под контроль ситуацию с распространением болезни – до мая вирус удавалось сдерживать. Сейчас островной регион одним из первых в стране приступает к массовой вакцинации.

– Пандемия проявила в сахалинцах и курильчанах способность сплотиться и позаботиться друг о друге, как о своей семье. Настоящими героями проявили себя сахалинские врачи, проводя на работе дни и ночи. Волонтеры оказывали помощь всем, кто в этом нуждался. Социально ответственный бизнес помог закупить средства индивидуальной защиты и необходимое оборудование. Спасибо всем жителям за то, что проявили понимание и терпение в это непростое для всего мира время, – поблагодарил сахалинцев и курильчан губернатор.

Он отметил, что с начала пандемии в регионе сделали особый упор на диагностику. Проводилось большое количество тестов, компьютерных томографий, чтобы выявлять болезнь на ранней стадии и не допускать осложнений.

– Благодаря принятым мерам, больше 80 процентов сахалинцев и курильчан перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме. У нас было 13 летальных случаев, и это большая человеческая трагедия, – сказал Валерий Лимаренко.

Всего в регионе коронавирусом болели более 14 тысяч человек и лишь 3,5 тысячи были госпитализированы.

Сахалинская область первой в стране после Москвы начала вакцинацию. Прививку сейчас получают люди из группы риска – медики, учителя, социальные работники. На этой неделе прибудет большая партия препарата, что позволит прививать всех желающих. Планируется в первой половине 2021 года завершить работу по вакцинации. Когда большая часть жителей приобретет иммунитет, можно будет говорить об окончании пандемии.

Валерий Лимаренко отметил, что коронавирус стал своеобразным экзаменом для островного здравоохранения. Еще в прошлом году в регионе запустили медицинскую реформу – сделали доступными поликлиники, привлекли на работу специалистов, закупили оборудование и передвижные медицинские комплексы, ввели телемедицинские консультации. В итоге, по показателю сбережения жизни Сахалинская область вошла в первую десятку регионов, хотя в прошлом году находилась в середине списка.

С началом пандемии взяли под жесткий контроль вопросы обеспечения лекарствами, наличия средств индивидуальной защиты, сроков получения результатов тестов на COVID-19. Для пожилых людей из группы риска открыли высокотехнологичный центр медосмотров. Пенсионеры в возрасте 65+ могут бесплатно пройти углубленное обследование, не пересекаясь с другими пациентами.