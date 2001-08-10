В Южно-Сахалинске готовят к открытию 18 бесплатных катков
Южно-Сахалинск активно готовится к новогодним праздникам. Традиционно, одними из главных площадок для активного семейного отдыха станут ледовые катки. Уже в начале следующей недели большинство площадок откроется для катания.
Как рассказала директор департамента по делам молодежи и спорта Елена Завязкина, всего на территории городского округа будет функционировать 18 катков. Работы на 16 их них вышли на завершающий этап полировки – открытие этих ледовых площадок состоится ориентировочно в конце текущей или начале следующей недели. Еще два объекта (в планировочном районе Луговое и возле Дома торговли) начнут принимать посетителей в первой половине января.
– Катки организованы в разных микрорайонах нашего города, в том числе на окраинах, в селах, планировочных районах, чтобы у всех жителей была возможность покататься, весело провести время, – отметила Елена Завязкина.
Заливка льда — процесс трудоемкий и поэтапный. В частности, работы по подготовке катка на улице Железнодорожной начались в конце ноября с подготовки снежной подушки путем прессовки снега и поливки его водой.
– Каждую ночь до 5 - 6 утра рабочие поливали каток. Затем начался этап полировки поверхности, который займет не менее трех суток, – рассказал представитель подрядчика Алексей Тё. – К открытию ледовое поле должно быть идеально ровным. В связи с этим, просьба к жителям - не выходить на лед до завершения шлифовки.
Каток на улице Железнодорожной начнет функционировать 25 декабря. Для посетителей обустроят раздевалку и организуют прокат коньков. Для всех желающих будет работать кафетерий. В день открытия на катке запланирована развлекательная программа с мастер-классами, выступлением дворовых хоккейных команд.
На протяжении всего зимнего сезона горожане смогут посетить бесплатные муниципальные катки по следующим адресам:
- Железнодорожная, 179/1;
- Железнодорожная, 91;
- Авиационная 74б, 76б;
- Украинская, 119;
- Украинская, 22;
- Вокзальная, 7;
- Новоалександровск, ул. 30-я Победы, 7;
- Синегорск, ул. Горная, 1а;
- Березняки, ул. Крайняя, 8а;
- Санаторное, 9;
- Октябрьское, ул. Южная, 22,24;
- Дальнее, ул. 1-я Московская, 27;
- Спортивный проезд, 15а;
- Луговое, ул. Гайдука, севернее дома № 5;
- Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральная и ул. Школьная;
- Мира, 428а;
- Мира, 284б;
- Мира, 105 (район «Дома торговли»);
Отметим, что покататься на коньках также можно в городском парке. Рабочие готовят к открытию большой каток на стадионе «Космос». Напомним, что с 5 декабря начала работу площадка с искусственным льдом.
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