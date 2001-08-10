В Южно-Сахалинске готовят к открытию 18 бесплатных катков

Южно-Сахалинск активно готовится к новогодним праздникам. Традиционно, одними из главных площадок для активного семейного отдыха станут ледовые катки. Уже в начале следующей недели большинство площадок откроется для катания.

Как рассказала директор департамента по делам молодежи и спорта Елена Завязкина, всего на территории городского округа будет функционировать 18 катков. Работы на 16 их них вышли на завершающий этап полировки – открытие этих ледовых площадок состоится ориентировочно в конце текущей или начале следующей недели. Еще два объекта (в планировочном районе Луговое и возле Дома торговли) начнут принимать посетителей в первой половине января.

– Катки организованы в разных микрорайонах нашего города, в том числе на окраинах, в селах, планировочных районах, чтобы у всех жителей была возможность покататься, весело провести время, – отметила Елена Завязкина.

Заливка льда — процесс трудоемкий и поэтапный. В частности, работы по подготовке катка на улице Железнодорожной начались в конце ноября с подготовки снежной подушки путем прессовки снега и поливки его водой.

– Каждую ночь до 5 - 6 утра рабочие поливали каток. Затем начался этап полировки поверхности, который займет не менее трех суток, – рассказал представитель подрядчика Алексей Тё. – К открытию ледовое поле должно быть идеально ровным. В связи с этим, просьба к жителям - не выходить на лед до завершения шлифовки.

Каток на улице Железнодорожной начнет функционировать 25 декабря. Для посетителей обустроят раздевалку и организуют прокат коньков. Для всех желающих будет работать кафетерий. В день открытия на катке запланирована развлекательная программа с мастер-классами, выступлением дворовых хоккейных команд.

На протяжении всего зимнего сезона горожане смогут посетить бесплатные муниципальные катки по следующим адресам:

Железнодорожная, 179/1;

Железнодорожная, 91;

Авиационная 74б, 76б;

Украинская, 119;

Украинская, 22;

Вокзальная, 7;

Новоалександровск, ул. 30-я Победы, 7;

Синегорск, ул. Горная, 1а;

Березняки, ул. Крайняя, 8а;

Санаторное, 9;

Октябрьское, ул. Южная, 22,24;

Дальнее, ул. 1-я Московская, 27;

Спортивный проезд, 15а;

Луговое, ул. Гайдука, севернее дома № 5;

Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральная и ул. Школьная;

Мира, 428а;

Мира, 284б;

Мира, 105 (район «Дома торговли»);

Отметим, что покататься на коньках также можно в городском парке. Рабочие готовят к открытию большой каток на стадионе «Космос». Напомним, что с 5 декабря начала работу площадка с искусственным льдом.