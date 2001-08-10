Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2020
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Южно-Сахалинск готовится к новогодним праздникам

Южно-Сахалинск готовится к новогодним праздникам

Подготовка к Новому году в областном центре выходит на финишную прямую, вечерами горожан радует праздничная иллюминация, а в учреждениях культуры стартовали программы для детей. Как Южно-Сахалинск будет провожать непростой 2020-й и отмечать праздник в условиях пандемии, рассказали в городском департаменте культуры и туризма.

- Не смотря на все сложности уходящего года праздник обязательно состоится. Для того чтобы горожане смогли почувствовать новогоднее настроение, мы предусмотрели большую программу. Старт мероприятий уже дан, а впереди нас ждет еще масса событий, - подчеркнула директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова. - В эту предпраздничную неделю и на всех новогодних каникулах в городе будут работать тематические площадки для детей и взрослых. Мы понимаем, что все соскучились по культурным мероприятиям, поэтому постарались максимально сохранить традиционную праздничную программу, естественно, с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер.

Как рассказывают в администрации Южно-Сахалинска, основным центром новогодних гуляний станет городской парк. Здесь уже стартовали программы для детей. Каждый день (кроме воскресенья и понедельника) с 18.00 до 20.00 на территории ЦД "Теремок" Дед Мороз и Снегурочка встречают маленьких гостей. В обмен на стихотворение или песенку ребята получают подарки.

На территории дома культуры "Родина" и на площадке перед ней проходят театрализованные новогодние представления: детям предлагают стать частью сказки.

В этом году, учитывая эпидемиологический контекст, организаторы постарались празднично оформить все общественные пространства в Южно-Сахалинске, чтобы можно приятно и безопасно провести время с детьми на воздухе, сделать памятные новогодние фотографии.

Традиционно в новогоднюю ночь праздник состоится на площади Ленина. Здесь в 1.00 начнется развлекательная программа для всех, кто хочет отметить этот праздник в кругу горожан.

Администрация Южно-Сахалинска просит жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, защищать органы дыхания медицинскими масками, соблюдать социальную дистанцию. Также новогодние гуляния пройдут во всех планировочных районах городского округа. Подробная афиша мероприятий есть на сайте мэрии.

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