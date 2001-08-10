Более 200 жителей Сахалинской области получили выплаты на дорогостоящее лечение. Об этом рассказал губернатор Валерий Лимаренко на встрече с редакторами сахалинских телевизионных СМИ. За год число получателей выплаты в островном регионе выросло почти на 14 процентов.

Журналисты задали вопрос о лечении тяжелобольных детей и поблагодарили за помощь Лере Ким, которая сейчас сражается с онкологическим заболеванием в Израиле. Недавно на лечение девочки из областного бюджета дополнительно выделили 11 миллионов рублей. Денежные средства поступят на счет родителей в декабре-январе. Эта сумма должна полностью покрыть расходы на оказание медицинской помощи до конца февраля 2021 года. Напомним, что ранее семье маленькой сахалинки уже предоставили материальную помощь – 5 миллионов рублей.

– Мы боремся за жизнь каждого человека. Ситуация с Лерой Ким стала широко известна, потому что попала в СМИ. Девочке мы помогаем уже год. Но есть и другие пациенты. Важны не только деньги, но и человеческое отношение, сопричастность, – сказал Валерий Лимаренко.

Отметим, что в прошлом году областные власти приняли решение – увеличить сумму адресной помощи на дорогостоящее лечение с 3 до 5 миллионов рублей. Выросло и количество получателей этой выплаты. Если в 2019 году помощью воспользовались 178 пациентов, то в 2020-ом – 205.