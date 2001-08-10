В Сахалинской области 273 человека записались на вакцинацию от коронавируса
О желании привиться от коронавируса на Сахалине заявили 273 человека. На этой неделе на остров придет большая партия вакцины "Спутник V". График распределения препарата по медучреждениям уже сформировали, чтобы заблаговременно записать всех желающих.
Самолет с вакциной должен прибыть в Южно-Сахалинск утром 23 декабря. В этот же день, с 15:00, иммунизация начнется в поликлиниках Южно-Сахалинска. 24 декабря прививку будут готовы сделать в близлежащих районах – Анивском, Долинском, Корсаковском, Холмском, а также в Синегорске. Далее вакцина поступит на север Сахалина и Курилы.
– Запись стартовала в пятницу на сайте Госуслуги. Лидер по количеству желающих привиться – поликлиника № 4 областного центра. Чуть меньше заявок поступило в поликлинику КДЦ. Районы тоже включились в эту работу. Сейчас больше всего желающих привиться в Охе, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Инфекционист Долинского госпиталя Амина Купина прививку сделала, не раздумывая. Каждый день она лечит самых тяжелых пациентов, которых госпитализируют из разных частей островной области. Врач считает, что всеобщая иммунизация поможет справиться с распространением опасной инфекции.
– От всех управляемых инфекций, от которых есть вакцина, необходимо прививаться. С иммуноглобулинами после прививки чувствую себя более защищенно, чем, если бы сама переболела. Как только препарат станет доступен для массового использования, обязательно отправлю членов семьи на прививку, – поделилась Амина Купина.
Уже сейчас записаться на прививку могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Для детей и пожилых еще продолжается этап клинических испытаний. Оформить талон можно на портале Госуслуги в разделе "Запись на прием к врачу". Пациенту будет предоставлен выбор даты и времени прививки, отмечают в правительстве Сахалинской области.
– В момент обращения каждый пациент сначала должен пройти через прием терапевта. Специалист выяснит анамнез, проверит текущее состояние, – прокомментировал исполняющий обязанности главного врача поликлиники № 4 Алексей Ефимов.
По состоянию на 21 декабря на островах от коронавируса привито 516 человек. Каждый вакцинированный ведет дневник наблюдений – осложнений и побочных эффектов не выявлено.
Напомним, островной регион одним их первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к вакцинации жителей от опасной инфекции. Чтобы это произошло, губернатор Валерий Лимаренко провёл ряд рабочих совещаний в Москве.
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