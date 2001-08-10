Губернатор призвал жителей области сообщать ему о неустановленных во дворах мусорных контейнерах

Вопросы обустройства контейнерных площадок и приобретения современных емкостей для мусора обсудили вчера на рабочем совещании в областном правительстве.

Валерий Лимаренко потребовал отчета от профильного министерства о выполнении этой работы. В докладе прозвучало, что новые мусорные контейнеры появились во всех районах Сахалинской области. В течение года на островах обустроили почти 1,5 тысячи контейнерных площадок. Для сбора бытовых отходов на специально оборудованных пространствах установили более 4,6 тысячи емкостей.

В большинстве муниципалитетов региона теперь используются современные евроконтейнеры. Исключение – Курильский, Южно-Курильский, Углегорский и Томаринский районы. Там, из-за технических особенностей мусоровозов, установлены контейнеры, выполненные из металла. В будущем их планируется заменить на пластиковые.

– Современные мусорные контейнеры из пластика и металла были просто необходимы нашим городам и селам – мы современные люди и хотим, чтобы у нас во дворах было чисто и уютно, чтобы ничего не портило внешний облик территории. Обустройство площадок – часть большой работы по совершенствованию системы обращения с коммунальными отходами. Она проводится для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию и, соответственно, качество жизни сахалинцев и курильчан. Мы многое для этого сделали, но предстоит сделать еще больше, – отметил Валерий Лимаренко.

Губернатор призвал жителей области, на придомовых территориях которых до сих пор не установлены мусорные контейнеры, сообщать ему об этом через социальные сети:

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