Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2020
Сегодня 23:05
74,67|91,00|50,28
Валерий Лимаренко: Мы бьемся за Сахалинскую область без аварийного жилья
14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске готов к официальному открытию еще один каток

В Южно-Сахалинске готов к официальному открытию еще один каток

На площадке, расположенной на ул. Железнодорожной, 179, залили свежий лед, обновили теплые раздевалки. Рядом есть снежная горка.

Открыть новый сезон на любимой многими горожанами площадке решили большим праздником: 25 декабря в 14.00 здесь начнутся «Веселые старты», пройдет викторина о здоровом образе жизни. Участников мероприятия угостят чаем и вкусной выпечкой.

Для удобства отдыхающих на катке будет работать прокат коньков. Обладателям собственных коньков выход на лед бесплатный.

Всего на территории городского округа будет функционировать 18 ледовых площадок (адреса можно найти по адресу - http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/18878).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.