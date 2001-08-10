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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске готов к официальному открытию еще один каток
На площадке, расположенной на ул. Железнодорожной, 179, залили свежий лед, обновили теплые раздевалки. Рядом есть снежная горка.
Открыть новый сезон на любимой многими горожанами площадке решили большим праздником: 25 декабря в 14.00 здесь начнутся «Веселые старты», пройдет викторина о здоровом образе жизни. Участников мероприятия угостят чаем и вкусной выпечкой.
Для удобства отдыхающих на катке будет работать прокат коньков. Обладателям собственных коньков выход на лед бесплатный.
Всего на территории городского округа будет функционировать 18 ледовых площадок (адреса можно найти по адресу - http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/18878).
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