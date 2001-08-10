Тихоокеанское
информационное агентство
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Горячая линия пройдет в отделе опеки и попечительства

Горячая телефонная линия 23 декабря пройдет в отделе опеки и попечительства департамента образования Южно-Сахалинска

Горячая телефонная линия «Ребенок должен жить в семье!» 23 декабря с 09.00 до 13.00 будет проходить в отделе опеки и попечительства департамента образования  Южно-Сахалинска. Звонки принимаются по телефону: 312-691 (доб. 2, 3, 5, 7, 13).

В рамках телефонной линии можно будет получить консультацию специалистов по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», защиты прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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