В Южно-Сахалинске украшают новогодние площадки

В областном центре завершаются работы по изготовлению ледяных скульптур, монтажу фотозон и других конструкций, которые будут радовать горожан на тематических площадках в праздничные дни. Новогодние городки начнут радовать детей 25 декабря.

Так, в этом году зимний городок на площади Ленина представлен двумя галереями из ледовых фигур. Первый блок посвящен сказке Ганса Христиана Андерсона «Снежная Королева», второй выполнен в стилистике наступающего года быка. Всего на площади разместят 18 скульптур, на изготовление которых потребовалось около 200 квадратных метров льда толщиной 40 см. Каждая из них будет оснащена многоцветными светодиодами. Новшеством этой зимы станет фотозона в виде ледяного трона, изготовленного из акриловых материалов. Не забыли в этом году и про ледяную детскую горку. Также на площади ведутся работы по установке декоративного ограждения с новогодней символикой, светодиодными и неоновыми гирляндами.

Кроме того, еще одна праздничная площадка с различным новогодним наполнением предусмотрена у здания Правительства Сахалинская области. Ее изюминкой станет пятиметровая интерактивная «Елка поздравлений» со встроенными экранами, на которых будут транслироваться видеоролики о городе. Предполагается, что у горожан будет возможность вывести свое поздравление на экран. Об этой задумке более подробно администрация Южно-Сахалинска сообщит дополнительно.

Также горожан порадует светодиодный 3-метровый арт-объект в виде сердца. Конструкция изготовлена из повторяющихся деревянных сегментов, в каждый из которых вмонтирован гибкий профиль со светодиодами, создающих большое количество динамических эффектов.

Напомним, информация о подготовке к Новому году и расписание праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.