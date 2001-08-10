В Южно-Сахалинске по просьбам жителей на продажу выставят еще 30 квартир в рамках программы «Дальневосточная ипотека»
АО «Сахалинское ипотечное агентство» начало принимать дополнительные заявки на приобретение недвижимости в новостройке по адресу: проспект Мира, 190а. По программе «Дальневосточная ипотека» здесь уже реализовали 27 квартир.
В связи с многочисленными обращениями граждан, АО «Сахалинское ипотечное агентство» предлагает к продаже в этом доме еще 28 однокомнатных квартир площадью от 45 до 59 квадратных метров, 1 двухкомнатную площадью 65 «квадратов» и 1 трехкомнатную квартиру площадью 98 квадратных метров.
Квартиры предлагаются с ремонтом под ключ: уложен линолеум, поклеены обои, установлены межкомнатные двери, на кухне есть раковины и электрические плиты, в ванной и туалете – сантехника и водонагреватели. Стоимость за один квадратный метр жилья составляет 110 тысяч рублей.
После ввода в эксплуатацию и постановки дома на учет в следующем году по программе «Дальневосточная ипотека» будут доступны квартиры в новостройке в Невельске. В начале 2021-го также начнется бронирование жилья в Тымовском, Смирных, Поронайске и селе Китовое Курильского района.
Обращаться в банки за одобрением ипотечных кредитов можно уже сейчас. Чтобы увеличить свои шансы на получение ипотеки, граждане могут подать документы сразу в несколько кредитно-финансовых организаций.
Сегодня двухпроцентную ипотеку в Сахалинской области предоставляют 11 банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «АТБ», АО «Газпромбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», АО «КБ «Долинск», ПАО «КБ «Восточный».
Для справки:
Приобрести жилье по рекордно низкой ставке могут молодые семьи, где возраст супругов до 36 лет включительно, а также неполные семьи с детьми. Также льготная ипотека доступна без возрастных ограничений владельцам «дальневосточных гектаров», которые получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства или развития личного подсобного хозяйства. Кроме того, оформить двухпроцентную ипотеку могут участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов – жители других регионов, которые переехали работать на Дальний Восток.
Максимальная сумма займа – 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос – не менее 15 процентов от стоимости жилья – может быть оплачен за счет средств материнского капитала. Срок предоставления кредита – от 3 до 20 лет. Стать участниками программы можно до конца 2024 года.
Чтобы подать заявку на приобретение жилья через АО «Сахалинское ипотечное агентство», необходим пакет документов. В него входят письмо или справка из банка об одобрении «Дальневосточной ипотеки», документ удостоверяющий личность всех членов семьи (оригинал и копии всех страниц), ИНН, СНИЛС, а также свидетельство о браке и документ, подтверждающий наличие первоначального взноса (выписка из лицевого счета, жилищный сертификат).
Заявки принимаются на официальном сайте Сахалинского ипотечного агентства: sakhipoteka.ru. Там же размещается вся информация о стоимости квадратного метра, характеристиках предлагаемых квартир, а также о начале бронирования недвижимости.
Подробности о программе можно узнать по телефону горячей линии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: 8 (800) 200-32-51 (звонок бесплатный). Получить подробную консультацию можно также, обратившись в АО «Сахалинское ипотечное агентство» по телефону: 8 (4242) 312-531.
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