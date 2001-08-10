Валерий Лимаренко: Мы бьемся за Сахалинскую область без аварийного жилья
В этом году в регионе расселили 126 тысяч квадратных метров. Новоселье отпраздновали более 5,2 тысячи человек. Об этом губернатор рассказал на встрече с редакторами областных телеканалов.
Сахалинская область досрочно завершает программу расселения непригодного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Благодаря этому островной регион стал пилотным и первым в стране приступает к реализации новой жилищной программы на ближайшую пятилетку. До конца 2026 года планируется расселить свыше 630 тысяч аварийных «квадратов». Ключи от квартир получат около 14,5 тысяч человек.
– В прошлом году мы столкнулись с проблемой, что большое количество домов, где невозможно жить, не были оформлены как аварийные. Эта проблема стала главной для нас. Ни один человек на Сахалине и Курилах не должен жить в таких нечеловеческих условиях. Поэтому мы бьемся за островную область без аварийного жилья, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Новая программа расселения на 2021-2026 годы уже получила поддержку в Правительстве Российской Федерации. До 1 марта должно завершиться оформление необходимых документов. Областные власти добиваются, чтобы значительная часть средств на реализацию масштабной программы поступила из федерального бюджета.
Под конец этого года на Сахалине и Курилах произошла череда новоселий. В Поронайске сдали дома на улице Сахалинской – ключи от квартир получили 90 семей.
Лариса Дмитриева с мамой-пенсионеркой переехали в районный центр из села Восток.
– Мы жили в разрушающемся деревянном доме, а теперь у нас двухкомнатная квартира в новостройке. Даже запах здесь особенный – свежий. Ремонт очень нравится. Расставляем мебель и готовимся встречать Новый год, – поделились новоселы.
70 семей переехали в новостройки по улице Приморской. Три многоэтажки на улице Вилкова сдали в Долинске, а в Советском впервые возвели монолитные двухквартирные дома для сельчан. В День Конституции новоселье праздновали курильчане – на Кунашире сдали трехэтажку по улице Океанской.
– Комфортное жилье – это самое главное для человека. От квартирного вопроса зависит и развитие экономики, и реализация социальных программ. Очень важно, что в Сахалинской области растут темпы строительства и объемы ввода жилья. К примеру, в Ново-Троицком на наших глазах быстро вырос новый микрорайон. Малоэтажная застройка эстетично смотрится и очень удобна для жителей, – прокомментировала Галина Дзюба, президент Сахалинской торгово-промышленной палаты.
Напомним, что в этом году на Сахалине и Курилах вводят 430 тысяч квадратных метров жилья – на 100 тысяч больше, чем в 2019-ом. Начиная с 2021 года, планируется возводить по 500 тысяч ежегодно. Увеличиваются и объемы строительства социального жилья: 47 тысяч – в 2019-ом, 90 тысяч – в 2020-ом, 120 тысяч запланировано на 2021-ый.
Отметим, что Правительство РФ поставило задачу – строить 0,85 квадратного метра на одного жителя к 2030 году. Сахалинская область вышла на эти показатели уже сегодня.
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