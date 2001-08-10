Все районы области присоединились к Всероссийской акции «Корзины радости»

Всероссийская благотворительная акция «Корзины радости» продолжается на Сахалине. К ней присоединились все районы области. Ее участниками могут стать все желающие. Для этого необходимо положить в специальные корзины, которые расположены в торговых точках, сладости или игрушки. В преддверии Нового Года их передадут детям из социально незащищённых семей.

- У нас сначала изъявили желание участвовать 4 района, но постепенно присоединились все. Очень активно в акции участвуют жители районов, а вот в областном центре люди не так активно оставляют подарки в корзинах. Но мы надеемся, что горожане еще активизируются, и мы соберем достаточно вещей, чтобы сформировать подарки для детишек, - делится координатор акции Мария Павлова.

Подарки будут передавать волонтёры в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов. Развозить подарки добровольцы будут по мере наполняемости тележек.

Полный список торговых точек, участвующих в акции, прикреплен ниже. Дополнительные вопросы можно задать организаторам по телефону: 240-970.

Акция «Корзины радости» проходит под эгидой всероссийской акции «Мы Вместе» при поддержке агентства по делам молодёжи, молодежного ресурсного центра и Общероссийского народного фронта в Сахалинской области.