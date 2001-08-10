Акция «Ёлка желаний» помогла исполнить новогодние мечты двух ребят
Юные сахалинцы в своих письмах рассказали Деду Морозу о том, какие подарки захотели получить к празднику. Накануне ребята побывали в здании областного правительства, где исполнили их пожелания.
Подарки вручал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.
Тринадцатилетнему Владимиру Малышеву он подарил гироскутер. Володя учится в школе № 3 Южно-Сахалинска. Его любимый предмет – история. В свободное от учебы время мальчик занимается в Кванториуме по направлению робототехника, а также художественным творчеством в студии "Этюд". Кроме этого, мальчик играет в следж-хоккей в составе команды детей с ограниченными возможностями здоровья "Сахалинские львята". Тренер хвалит подростка за целеустремленность и смелость.
– Я очень давно мечтал о гироскутере. Теперь у меня он есть, моя мечта сбылась, эмоции переполняют, – поделился Володя.
А двенадцатилетняя Полина Синякина получила набор для творчества. Девочка учится в лицее № 1, а в свободное время занимается английским языком. Принимает активное участие в различных мероприятиях. Например, она заняла призовые места в областных конкурсах рисунков "Талант без границ", "Нарисуй Победу", в конкурсе елочных игрушек "Новогодних елок хоровод", стала лауреатом XIII Международного творческого фестиваля детей с ограниченными возможностями "Шаг навстречу!".
– Я очень люблю рисовать. Хорошо получаются портреты, недавно нарисовала нас с мамой. Замечательно, что теперь у меня есть отличный набор для творчества, – отметила Полина.
Володя и Полина сегодня сами примерили на себя роли Деда Мороза и Снегурочки. Ребята сняли с елки шары с новогодними желаниями сахалинских детей. Мечты семи ребят осуществят члены правительства области и председатель региональной думы.
Инициатор благотворительной акции - зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В ней участвуют ребята из многодетных и приемных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.
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