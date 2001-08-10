На Сахалине наградили победителей VI национального чемпионата «Абилимпикс». Дипломы и медали победителям и призерам соревнований сегодня вручили заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук, министр образования Анастасия Киктева и председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Почетные гости вручили ребятам также подарки от Агентства по развитию человеческого капитала.

В этом году Национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» впервые проходил в очно-дистанционном формате. Участники выполняли конкурсные задания в индивидуальных аудиториях и мастерских. На площадках конкурса соблюдались все меры санитарной безопасности.

Сборную Сахалинской области представляли 34 конкурсанта в 22 компетенциях. По итогам чемпионата островная команда завоевала 9 медалей, заняв 11 место в зачете среди всех регионов Российской Федерации:

Так, серебряными призерами среди школьников стали Виолетта Шишмакова в компетенции «Ландшафтный дизайн» и Сергей Чекуров в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». Бронзовые медали в копилку области принесли Дарья Михайлова – «Вязание спицами» (студенты), Елизавета Остремская – «Администрирование баз данных» (школьники), Андрей Кожемяко – «Робототехника» (школьники), Илья Тен – «Дизайн персонажей/анимация» (школьники). Третье место в компетенции «Гончарное дело» (студенты) занял Семён Филимонов. Школьник Вячеслав Гришин стал призером в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования», а специалист Артём Черных в «Брошюровке и переплётном деле».

– Сахалин гордится вами. Несмотря на все сложности и ограничения, связанные с особым форматом соревнований, вы показали высокий уровень профессиональной подготовки, силу духа и волю к победе. Желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться к новым целям. Мы вас в этом поддержим, – отметил, обращаясь к ребятам, заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

Он добавил, что сегодня в Сахалинской области людям с ограниченными возможностями здоровья оказывается комплексная поддержка, в том числе для социализации и трудоустройства.