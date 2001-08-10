Сахалинцев приглашают провести новогодние праздники в областной библиотеке

Сахалинцев приглашают на "Новогодние каникулы в библиотеке". Праздничная акция пройдёт в областной библиотеке 4, 5 и 6 января. Программа рассчитана на сахалинцев всех возрастов и поможет с интересом провести досуг.

Гостей ожидают показ рождественских мультфильмов, новогодняя интеллект-игра "Ирония судьбы, или Падал прошлогодний снег", квест "В поисках волшебной книги" и интерактивное занятие "Новогодняя сказка".

Как отмечают в СахОУНБ, также пройдут мастер-классы по плетению мандал "Загадай желание на Новый год" и верховой набойке на ткани "Уютное настроение", изготовлению текстильной куклы "Рождественский ангел" и ёлочной игрушки "Рождественский олененок", а также созданию новогоднего украшения в технике квиллинг.

Любителям поэзии и музыки предлагают посетить первую в новом году литературно-музыкальную гостиную из цикла "Танцы у граммофона. Рождественское волшебство", а увлечённым краеведением – сыграть в настольные игры "Заповедные территории Сахалинской области", "Морские друзья" и "Сахалинское географическое лото". Также в программе – акция "Книжка, шутка, серпантин", игротека "Щелкунчик", кинопутешествие по отечественным фильмам ХХ века и многое другое.

При себе нужно иметь себе средства индивидуальной защиты. На некоторые мероприятия необходима предварительная запись.

Телефоны для справок: +7 (4242) 45-25-54, 45-25-28.