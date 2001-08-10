Новогодняя ёлка Поронайска зажгла огни
В Поронайске состоялось праздничное открытие ёлки на площади имени Героя Советского Союза В.В.Пермякова, в котором приняли участие творческие коллективы города. На еловой красавице засияли сотни новогодних огней. Городская площадь заметно преобразила окружающее пространство и теперь на ней царит атмосфера новогодней сказки.
Поронайцам представили театрализованное представление «По Бычьему велению». Румяный Дед Мороз, красавица Снегурочка, Баба-Яга, снеговики и сказочные персонажи сделали этот праздник веселым и жизнерадостным. Герои постановки погрузили гостей мероприятия в атмосферу волшебства и праздника, после чего Дед Мороз поздравил жителей города с Наступающим Новым годом, зажёг ёлку разноцветными огнями, и подарил зрителям зажигательный танец со всеми участниками представления.
В этом году на центральной площади развернулся большой ледяной каток и детский лабиринт, дизайн которых выполнен в виде крепостных башен. Площадь украсили ледяные композиции: «Остров Сахалин», «Поздравление с Новым Годом» и две снежных новогодних фигуры. У здания детской школы искусств расположилась деревянная фотозона с оленями, запряженными в сани, а перед елкой предстали фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Ледяные фигуры имеют дополнительное освещение. Городская площадь станет любимым местом горожан в новогодние праздники.
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