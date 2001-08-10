Тихоокеанское
информационное агентство
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Компроспекте возможны временные отключения светофоров

На Компроспекте возможны временные отключения светофоров

В рамках окончания контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта от площади Славы до ул. Вокзальной в период с 23 по 25 декабря 2020 года подрядчиком будут производится работы по переключению светофорных объектов с отключением старых светофоров. В связи с этим возможны перебои в их работе.

Предположительный график отключений:

  • 23 декабря: ул. Амурская — Коммунистический проспект;
  • 24 декабря: ул. Ленина — Коммунистический проспект;
  • 25 декабря: проспект Мира — Коммунистический проспект.

Администрация Южно-Сахалинска просит участников движения на данных участках быть внимательными и при отключенных светофорах ориентироваться на дорожные знаки.

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