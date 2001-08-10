Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2020
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский МРЭО ГИБДД опубликовал график работы в праздники

Сахалинский МРЭО ГИБДД опубликовал график работы в праздники

Госавтоинспекция рассказала, как будет работать в период новогодних и рождественских праздников.

Госуслуги по регистрации транспортных средств, а также по выдаче и обмену водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД в Южно-Сахалинске (ул. Комсомольская, 117) будет оказывать 5 и 6 января 2021 года – с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). С 1 по 4 января - выходные дни, отмечают в пресс-службе ведомства.

Квалификационные экзамены на получение водительских удостоверений (теория, практика) не будут проводить до 11 января 2021 года.

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