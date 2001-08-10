Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2020
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16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Областная библиотека подарит сахалинцам новогодние подарки

Областная библиотека подарит сахалинцам новогодние подарки

Областная библиотека приглашает гостей и жителей Южно-Сахалинска принять участие в предновогодней акции "Ёлочка желаний". Она стартовала 23 декабря на третьем этаже учреждения.

Посетителям предложат ответить на шуточный новогодний вопрос, а после – снять с ёлки шарик с сюрпризом. Акция продлится до 30 декабря, отмечают в пресс-службе СахОУНБ.

Справки по телефону: + 7 (4242) 45-25-45.

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