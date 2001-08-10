Валерий Лимаренко: В начале следующего года планируем начать полеты из областного центра до Александровска-Сахалинского и Зонального

Валерий Лимаренко на круглом столе "Ускоренное развитие Дальнего Востока" в рамках онлайн-форума "ДФО-2020" заявил, что в начале следующего года на Сахалине планируют начать полеты из областного центра до Александровска-Сахалинского и Зонального.

В островном регионе продолжают восстанавливать взлетно-посадочные площадки советского периода, для полетов куплены два самолеты малой вместимости.

Главные спикеры круглого стола – вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказали о необходимости повышения транспортной доступности дальневосточных рубежей России. С этой целью по поручению Владимира Путина на базе сахалинской "Авроры" создается Единая дальневосточная авиакомпания.

– Мы должны добиться того, чтобы на Дальнем Востоке появился один крупный оператор, который может выступить заказчиком на приобретение отечественных самолетов. Далее мы унифицируем суда и сможем создать качественную систему подготовки полетов. Целью всей этой работы будет сокращение издержек – снижение стоимости билетов и развитие маршрутной авиасети. Рассчитываем, что к 2025 году объем перевозок на Дальнем Востоке вырастет в три раза, – рассказал Юрий Трутнев.

Сейчас с губернаторами обсуждаются возможности расширения маршрутной сети на Дальнем Востоке. Она будет включать 535 маршрутов – 435 местных и 100 региональных с охватом 410 населенных пунктов.

В ходе обсуждения на круглом столе Валерий Лимаренко подчеркнул, что транспортный вопрос принципиально важен для единственной в России островной области.

– Мы гордимся тем, что базовой компанией стала сахалинская "Аврора". Рассчитываем на помощь федеральных властей в субсидировании дальневосточных аваиаперевозок. Все это делается в интересах дальневосточников, – отметил сахалинский губернатор. – Сейчас мы восстанавливаем сеть советских аэродромов на островах. Это необходимо, чтобы все отдаленные от юга Сахалина районы имели надежную связь с областным центром. В этом году восстановили аэродромы в центральной части острова. Приобрели самолеты малой вместимости – до 19 человек. В начале следующего года планируем начать полеты из областного центра до Александровска-Сахалинского и Зонального. Рассчитываем, что уже в скором времени жители удаленных от юга острова районов смогут с комфортом добираться до областного центра.

Как отмечают в правительстве Сахалинской области, для жителей Курил важно развитие не только авиации, но и морского транспорта. Под Санкт-Петербургом сейчас завершается строительство двух судов для сообщения с островами. "Адмирал Невельской" выйдет на линию уже весной 2021 года. Благодаря этому пассажиропоток по расчетам может увеличиться втрое. В 2022 году в Комсомольске-на-Амуре планируется завершить строительство двух современных паромов для работы на переправе Ванино–Холмск.

В этом году завершилась перешивка сахалинской железнодорожной узкоколейки на общероссийский стандарт. Обновился подвижной состав – запущены 6 новейших рельсовых автобусов, прибыли 18 современных вагонов для линии Южно-Сахалинск–Ноглики.

Проблемным вопросом остается состояние островных дорог – только треть из них заасфальтированы. Первоочередная задача – привести в порядок трассы в городах и селах. Разработан повышенный стандарт качества их обслуживания. Создается цифровая карта, где будут отмечаться все дефекты на дорогах, а также сроки их устранения. В создании такой карты будут помогать сами сахалинцы и курильчане.