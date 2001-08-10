Больше половины жителей Дальнего востока не будут отмечать корпоратив из-за пандемии

Российская онлайн-платформа hh.ru опросила жителей Дальнего Востока и узнала, планируют ли устраивать новогодний корпоратив компании, в которых они работают.

Только 15% жителей Дальневосточного федерального округа сообщили, что их компании проведут новогодние праздники - это практически соответствует среднему показателю в стране (13%). 55% ответили, что торжества в планах компании нет. Остальные вообще не осведомлены о намерениях руководства на этот счёт.

60% жителей Дальнего Востока, в чьих компаниях не будет проводиться новогодний корпоратив, сообщили, что праздник отменили из-за пандемии. Еще 40% рассказали, что у них на работе в принципе нет такой традиции, и этот год ничем не отличается от предыдущих.

Доля тех, кто отказывается от корпоративов из-за пандемии, выше всего в сфере "Банки, инвестиции, лизинг" (73%) и "Управление персоналом" (69%). Те респонденты, в чьих компаниях обычно и так не бывает новогодних торжеств, преобладают среди рабочего персонала (72%).