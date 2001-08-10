20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье
20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье. К празднику готовятся переселенцы из аварийного фонда села Ильинское Томаринского района. В населенном пункте для них возвели современную многоэтажку. Сегодня будущие жильцы вместе с губернатором Валерием Лимаренко осмотрели свои новые квартиры.
– С этого года мы ввели новую практику – на этапе строительства будущие жильцы несколько раз посещают свое жилье. Люди оставляют пожелания сотрудникам подрядной организации, говорят о недочетах, которые, по их мнению, следует устранить. И так теперь происходит во всех муниципалитетах. Я считаю, что это очень правильно, поскольку никакие недочеты не должны портить сахалинцам и курильчанам новоселье, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Новую многоэтажку в Ильинском возвели по адресу: улица Сибирская, 20. Все квартиры сдают «под ключ». Рабочие выполнили в них косметический ремонт, провели электричество, воду и отопление, установили кухонную плиту, сантехнику, окна, входные и межкомнатные двери.
Сейчас сотрудники подрядной организации наводят порядок в помещениях, проводят влажную уборку. Одной из жительниц села, оценившей качество проделанной работы, стала Марина Ужвюк. Сахалинка с нетерпением ждет переезда в новую квартиру, поскольку живет в аварийном доме с разрушающимся фундаментом.
– У меня были некоторые замечания к жилью, сейчас вижу, их устранили. Очень нравится квартира, комнаты теплые, светлые. Спасибо большое, – поделилась мнением островитянка. – Готова переехать сразу же, как мне вручат ключи.
Всего в новом доме 48 квартир. Переселение в них будет проходить в два этапа. В этом году новоселье отметят первые 20 семей, которые сейчас проживают в аварийном жилье, признанном таковым до 1 января 2017 года. В следующем году заселят оставшиеся 28 квартир. В них переедут собственники аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.
Кроме того, на этой же улице в Ильинском строят еще один многоквартирный дом для переселенцев из аварийного фонда – на 32 квартиры. Его сдадут в первом квартале 2021 года.
Всего в этом году в Томаринском районе расселят более 2,1 тысячи аварийных «квадратов».
Напомним, что Сахалинская область первой в России завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Теперь по инициативе Валерия Лимаренко островной регион становится пилотным в реализации новой программы переселения людей из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить свыше 630 тысяч аварийных «квадратов». Ключи от квартир получат около 14,5 тысяч человек.
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