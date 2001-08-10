Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2020
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17:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье

20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье

20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье. К празднику готовятся переселенцы из аварийного фонда села Ильинское Томаринского района.  В населенном пункте для них возвели современную многоэтажку. Сегодня будущие жильцы вместе с губернатором Валерием Лимаренко осмотрели свои новые квартиры.

– С этого года мы ввели новую практику – на этапе строительства будущие жильцы несколько раз посещают свое жилье. Люди оставляют пожелания сотрудникам подрядной организации, говорят о недочетах, которые, по их мнению, следует устранить. И так теперь происходит во всех муниципалитетах. Я считаю, что это очень правильно, поскольку никакие недочеты не должны портить сахалинцам и курильчанам новоселье, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Новую многоэтажку в Ильинском возвели по адресу: улица Сибирская, 20. Все квартиры сдают «под ключ». Рабочие выполнили в них косметический ремонт, провели электричество, воду и отопление, установили кухонную плиту, сантехнику, окна, входные и межкомнатные двери. 

Сейчас сотрудники подрядной организации наводят порядок в помещениях, проводят влажную уборку. Одной из жительниц села, оценившей качество проделанной работы, стала Марина Ужвюк. Сахалинка с нетерпением ждет переезда в новую квартиру, поскольку живет в аварийном доме с разрушающимся фундаментом.

– У меня были некоторые замечания к жилью, сейчас вижу, их устранили. Очень нравится квартира, комнаты теплые, светлые. Спасибо большое, – поделилась мнением островитянка. – Готова переехать сразу же, как мне вручат ключи.

Всего в новом доме 48 квартир. Переселение в них будет проходить в два этапа. В этом году новоселье отметят первые 20 семей, которые сейчас проживают в аварийном жилье, признанном таковым до 1 января 2017 года. В следующем году заселят оставшиеся 28 квартир. В них переедут собственники аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Кроме того, на этой же улице в Ильинском строят еще один многоквартирный дом для переселенцев из аварийного фонда – на 32 квартиры. Его сдадут в первом квартале 2021 года.

Всего в этом году в Томаринском районе расселят более 2,1 тысячи аварийных «квадратов».

Напомним, что Сахалинская область первой в России завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Теперь по инициативе Валерия Лимаренко островной регион становится пилотным в реализации новой программы переселения людей из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить свыше 630 тысяч аварийных «квадратов». Ключи от квартир получат около 14,5 тысяч человек.

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