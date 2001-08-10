Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света. МУП "Электросервис" с 11:00 до 12:00 будет вести работы в Луговом. Под отключение попадут адреса:

2-я Северная, 16;

ул. Гайдука, 29, 33, 35, 37, 39-64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76;

ул. Дружбы, 54-а, 64, 64-а, 82, 84, 88, 90, 96, 98.

В Южно-Сахалинске также из-за работ энергетиков с 11:00 до 16:00 свет отключат в доме на улице Больничной, 36.

Целый день, с 09:00 до 17:00, без энергоснабжения придётся провести частному сектору:

ул. Гоголя, 28;

ул. Овражная, 4, 6, 8, 10;

ул. Проточная, 2, 2а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18а;

ул. Профсоюзная, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49;

ул. Холмская, 49, 51а;

пер. Оружейный, 5, 8, 10.

С 09:00 до 12:00 электроэнергию также отключат по следующим адресам: