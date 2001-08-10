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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света
Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света. МУП "Электросервис" с 11:00 до 12:00 будет вести работы в Луговом. Под отключение попадут адреса:
- 2-я Северная, 16;
- ул. Гайдука, 29, 33, 35, 37, 39-64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76;
- ул. Дружбы, 54-а, 64, 64-а, 82, 84, 88, 90, 96, 98.
В Южно-Сахалинске также из-за работ энергетиков с 11:00 до 16:00 свет отключат в доме на улице Больничной, 36.
Целый день, с 09:00 до 17:00, без энергоснабжения придётся провести частному сектору:
- ул. Гоголя, 28;
- ул. Овражная, 4, 6, 8, 10;
- ул. Проточная, 2, 2а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18а;
- ул. Профсоюзная, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49;
- ул. Холмская, 49, 51а;
- пер. Оружейный, 5, 8, 10.
С 09:00 до 12:00 электроэнергию также отключат по следующим адресам:
- ул. Гоголя, 2, 4, 6а, 6б, 10-13а, 19, 21, 21а, 21в, 22, 30, 31, 41, 41а, 43, 45, 49;
- ул. Достоевского, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 33а, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
- ул. Матросова, 2, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 16, 22;
- ул. Овражная, 1, 1в, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
- ул. Проточная, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 30, 32;
- ул. Профсоюзная, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49;
- ул. Сахалинская, 156, 158, 164, 166;
- ул. Херсонская, 26;
- ул. Холмская, 73;
- ул. Южно-Сахалинская, 10;
- пер. Ангарский, 1, 1в;
- пер. Белорусский, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17-б, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 21б, 21в, 22, 23, 25, 26, 27;
- пер. Курский, 5, 6, 7, 8, 8б, 8в, 8в/1, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29;
- пер. Оружейный, 6, 8, 12, 14;
- пер. Ровный, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- пер. Связи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17;
- пер. Тыльный, 6, 8, 9а, 11, 12, 12а, 14, 16.
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Новости общества Сахалина и Курил
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