Сахалин ищет инвестора, чтобы достроить новый аэровокзал в областном центре

Конкурс на привлечение инвестора для завершения строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске объявили в регионе. К потенциальным кандидатам предъявляют ряд квалификационных требований, среди них опыт строительства и эксплуатации аналогичных объектов, а также подтверждённые финансовые возможности. Объём инвестиций составит не менее 6,7 миллиарда рублей.

Заявки на конкурс принимают в течение 50 дней. Работы планируют начать весной 2021 года. На само строительство аэровокзала должно уйти не больше 18 месяцев с начала работ.

Подрядчик должен завершить монтаж корпуса здания, сделать внутреннюю отделку помещений, установить оборудование, обустроить пропускные пункты и объекты, необходимые для разделения потоков внутренних и международных рейсов.

Важная задача – обеспечить соблюдение требований к пропускной способности терминала с учетом создания дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе авиакомпании "Аврора".

Если подрядчик нарушит сроки сдачи объекта Сахалинская область получит право на взыскание штрафных санкций в размере 3 миллиардов рублей.

Контролировать процесс завершения строительства объекта, а также его дальнейшую эксплуатацию вместе с инвестором будет областное правительство.