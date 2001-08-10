На Сахалине появился Союз сельской молодёжи
Региональное отделение общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» образовали на Сахалине. Сегодня состоялось первое заседание членов новой организации, которая займется развитием молодежных проектов в сфере сельского хозяйства, предпринимательства, профессиональной ориентации и других. На ней утвердили председателя, а также наметили планы на ближайшее будущее.
Возглавил Союз сельской молодёжи на Сахалине студент филиала ДВГУПС Максим Немец. Молодой человек уже несколько лет занимается добровольчеством, а также помогает в организации крупных событий на островах. Курировать работу новой общественной организации будет агентство по делам молодёжи Сахалинской области.
- Мы активно включаемся в федеральную повестку и открываем сахалинские отделения организаций, чтобы наша молодежь могла заявляться на различных грантовых конкурсах, получать возможность участия в масштабных форумах и других событиях. А ребятам, которые работают в этих организациях на Сахалине мы оказываем всестороннюю поддержку. С Союзом сельской молодежи планируем проводить форумы по развитию сельских территорий. Специалисты агентства выступят, как наставники этой деятельности, - отметил руководитель агентства по делам молодёжи сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Один из проектов РССМ уже состоялся на Сахалине в этом году. Летом островитяне участвовали в международной бизнес-игре «Начинающий фермер». Региональный этап собрал 20 команд из разных районов области. Они создавали бизнес-проекты в сфере животноводства, агротуризма, растениеводство и других направлениях сельского хозяйства.
В планах членов новой организации продолжить эту работу в 2021 году, а также организовать новые площадки: форумы, мастер-классы и различные встречи на тему развития сельского хозяйства на островах.
Связаться с руководителем организации можно по телефону: +7 924 280-98-42 (Максим).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:04 17 Декабря Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска 18, 21 и 22 декабря
16:12 18 Декабря На Сахалине в выходные дни будет холодно и ветрено
- 10:42 17 Декабря Оставшаяся без нового жилья семейная пара из Южно-Курильска переедет в современную квартиру
10:12 17 Декабря Городской парк объявляет видео-конкурс «НОВОГОДНИЙ VLOG 2021»
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
Выбор редакции
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.