На Сахалине появился Союз сельской молодёжи

Региональное отделение общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» образовали на Сахалине. Сегодня состоялось первое заседание членов новой организации, которая займется развитием молодежных проектов в сфере сельского хозяйства, предпринимательства, профессиональной ориентации и других. На ней утвердили председателя, а также наметили планы на ближайшее будущее.

Возглавил Союз сельской молодёжи на Сахалине студент филиала ДВГУПС Максим Немец. Молодой человек уже несколько лет занимается добровольчеством, а также помогает в организации крупных событий на островах. Курировать работу новой общественной организации будет агентство по делам молодёжи Сахалинской области.

- Мы активно включаемся в федеральную повестку и открываем сахалинские отделения организаций, чтобы наша молодежь могла заявляться на различных грантовых конкурсах, получать возможность участия в масштабных форумах и других событиях. А ребятам, которые работают в этих организациях на Сахалине мы оказываем всестороннюю поддержку. С Союзом сельской молодежи планируем проводить форумы по развитию сельских территорий. Специалисты агентства выступят, как наставники этой деятельности, - отметил руководитель агентства по делам молодёжи сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Один из проектов РССМ уже состоялся на Сахалине в этом году. Летом островитяне участвовали в международной бизнес-игре «Начинающий фермер». Региональный этап собрал 20 команд из разных районов области. Они создавали бизнес-проекты в сфере животноводства, агротуризма, растениеводство и других направлениях сельского хозяйства.

В планах членов новой организации продолжить эту работу в 2021 году, а также организовать новые площадки: форумы, мастер-классы и различные встречи на тему развития сельского хозяйства на островах.

Связаться с руководителем организации можно по телефону: +7 924 280-98-42 (Максим).