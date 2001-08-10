Тихоокеанское
информационное агентство
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11:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине появился Союз сельской молодёжи

На Сахалине появился Союз сельской молодёжи

Региональное отделение общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» образовали на Сахалине. Сегодня состоялось первое заседание членов новой организации, которая займется развитием молодежных проектов в сфере сельского хозяйства, предпринимательства, профессиональной ориентации и других. На ней утвердили председателя, а также наметили планы на ближайшее будущее.

Возглавил Союз сельской молодёжи на Сахалине студент филиала ДВГУПС Максим Немец. Молодой человек уже несколько лет занимается добровольчеством, а также помогает в организации крупных событий на островах. Курировать работу новой общественной организации будет агентство по делам молодёжи Сахалинской области.

- Мы активно включаемся в федеральную повестку и открываем сахалинские отделения организаций, чтобы наша молодежь могла заявляться на различных грантовых конкурсах, получать возможность участия в масштабных форумах и других событиях. А ребятам, которые работают в этих организациях на Сахалине мы оказываем всестороннюю поддержку. С Союзом сельской молодежи планируем проводить форумы по развитию сельских территорий. Специалисты агентства выступят, как наставники этой деятельности, - отметил руководитель агентства по делам молодёжи сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Один из проектов РССМ уже состоялся на Сахалине в этом году. Летом островитяне участвовали в международной бизнес-игре «Начинающий фермер». Региональный этап собрал 20 команд из разных районов области. Они создавали бизнес-проекты в сфере животноводства, агротуризма, растениеводство и других направлениях сельского хозяйства.

В планах членов новой организации продолжить эту работу в 2021 году, а также организовать новые площадки: форумы, мастер-классы и различные встречи на тему развития сельского хозяйства на островах.

Связаться с руководителем организации можно по телефону: +7 924 280-98-42 (Максим).

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