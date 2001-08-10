Валерий Лимаренко: За год мы провели генеральную уборку на Сахалине и Курилах. Около 2,5 тысяч свалок с весны убрали на островах. Итоги реализации программы «Чистые острова» губернатор озвучил в ходе беседы с редакторами областных телевизионных СМИ.

Валерий Лимаренко поблагодарил сахалинцев и курильчан за помощь в генеральной уборке. С помощью неравнодушных жителей все стихийные свалки нанесли на цифровую карту. Привлекли и современные технологии – к поиску свалок с воздуха подключились беспилотнику.

– Вначале никто не верил, что за такой короткий срок можно навести порядок во всей области. Но мы убрали эти многолетние авгиевы конюшни. И сейчас система выстроена. Если образуется свалка, люди фотографируют и присылают нам снимки. Заявление сразу берется на контроль, и мусор убирается в определенный срок, иначе виновный получает штраф, – сказал глава региона.

Сообщить о незаконной свалке любой желающий может с помощью портала Сахалин.онлайн. Эта информация попадет в единую информационную систему, что позволяет контролировать уборку отходов.

В островном регионе с этого года выстроили эффективную систему обращения с отходами. В каждом районе определили площадки для приема строительного мусора. Усовершенствовали нормативно-правовую базу и определили ответственность за вывоз отходов в неположенное место. Заключили договоры со всеми, кто генерирует мусор, – строительными компаниями, садоводческими некоммерческими товариществами. Во всех районных центрах Сахалинской области заменили старые контейнеры на современные и оборудовали площадки по новым стандартам.

– Радует, что в этом году стали такое внимание уделять уборке стихийных свалок и начали заботиться о чистоте наших островов, – сказала председатель правления областной общественной организации «Экологический центр «Родник» Александра Зацаринная. – Мы с ребятами из экологического лагеря каждый год убираем мусор на озера Буссе. С каждого километра побережья вывозим больше десяти огромных мешков. Хотелось, чтобы у людей было больше уважения к природе. Хорошо, что на Сахалине и Курилах начали контролировать эту работу. Но необходимо также заниматься воспитанием и просвещением общества, чтобы свалки не появлялись в тех же местах снова.

Следующий этап мусорной реформы в Сахалинской области – обустройство современных площадок по утилизации. В высокой стадии готовности находятся проекты по модернизации полигона твердых коммунальных отходов в Корсаковском районе, а также проект по реконструкции полигона «Известковый» в Южно-Сахалинске. На этих объектах будут установлены сортировочные линии.

Кроме того, правительство Сахалинской области заключило соглашение с Российским экологическим оператором. С привлечением федеральных средств планируется построить современный экотехнопарк. Там планируется перерабатывать вторсырье и использовать в производстве.