Валерий Лимаренко: За год мы провели генеральную уборку на Сахалине и Курилах
Валерий Лимаренко: За год мы провели генеральную уборку на Сахалине и Курилах. Около 2,5 тысяч свалок с весны убрали на островах. Итоги реализации программы «Чистые острова» губернатор озвучил в ходе беседы с редакторами областных телевизионных СМИ.
Валерий Лимаренко поблагодарил сахалинцев и курильчан за помощь в генеральной уборке. С помощью неравнодушных жителей все стихийные свалки нанесли на цифровую карту. Привлекли и современные технологии – к поиску свалок с воздуха подключились беспилотнику.
– Вначале никто не верил, что за такой короткий срок можно навести порядок во всей области. Но мы убрали эти многолетние авгиевы конюшни. И сейчас система выстроена. Если образуется свалка, люди фотографируют и присылают нам снимки. Заявление сразу берется на контроль, и мусор убирается в определенный срок, иначе виновный получает штраф, – сказал глава региона.
Сообщить о незаконной свалке любой желающий может с помощью портала Сахалин.онлайн. Эта информация попадет в единую информационную систему, что позволяет контролировать уборку отходов.
В островном регионе с этого года выстроили эффективную систему обращения с отходами. В каждом районе определили площадки для приема строительного мусора. Усовершенствовали нормативно-правовую базу и определили ответственность за вывоз отходов в неположенное место. Заключили договоры со всеми, кто генерирует мусор, – строительными компаниями, садоводческими некоммерческими товариществами. Во всех районных центрах Сахалинской области заменили старые контейнеры на современные и оборудовали площадки по новым стандартам.
– Радует, что в этом году стали такое внимание уделять уборке стихийных свалок и начали заботиться о чистоте наших островов, – сказала председатель правления областной общественной организации «Экологический центр «Родник» Александра Зацаринная. – Мы с ребятами из экологического лагеря каждый год убираем мусор на озера Буссе. С каждого километра побережья вывозим больше десяти огромных мешков. Хотелось, чтобы у людей было больше уважения к природе. Хорошо, что на Сахалине и Курилах начали контролировать эту работу. Но необходимо также заниматься воспитанием и просвещением общества, чтобы свалки не появлялись в тех же местах снова.
Следующий этап мусорной реформы в Сахалинской области – обустройство современных площадок по утилизации. В высокой стадии готовности находятся проекты по модернизации полигона твердых коммунальных отходов в Корсаковском районе, а также проект по реконструкции полигона «Известковый» в Южно-Сахалинске. На этих объектах будут установлены сортировочные линии.
Кроме того, правительство Сахалинской области заключило соглашение с Российским экологическим оператором. С привлечением федеральных средств планируется построить современный экотехнопарк. Там планируется перерабатывать вторсырье и использовать в производстве.
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