Жители Томаринского и Углегорского районов вскоре смогут проверить свое здоровье в новом центре диспансеризации
Расширить доступность медицинской диагностики для жителей районов западного побережья Сахалина поручил губернатор Валерий Лимаренко. На базе Томаринской больницы решено создать центр современной диспансеризации.
– Сахалинцы, которые проживают на западном побережье острова, из-за удаленности от Южно-Сахалинска не всегда могут оперативно пройти полное медицинское обследование. Чтобы решить проблему, мы решили создать в Томари центр современной диспансеризации. Здесь смогут проходить медицинскую диагностику жители сразу двух районов области – Томаринского и Углегорского, в том числе ближайших сел, – отметил губернатор, который сегодня находится с рабочей поездкой в Томари.
Валерий Лимаренко поручил региональному минздраву провести всю необходимую подготовительную работу и открыть центр в июле 2021 года.
– Мы хотим перенести в районы лучший опыт медицинской диагностики Южно-Сахалинска. Весной начнем внедрять его в Тымовском, где откроем диагностический центр для медосмотров жителей северных районов. А затем и на западном побережье, – в свою очередь, сказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.
Напомним, в этом году возможность досконально проверить свое здоровье появилась у сахалинцев старше 65 лет. В областном центре на базе КДЦ начал работать высокотехнологичный центр медосмотров. В первую очередь, здесь обслуживают пациентов из групп риска.
В течение 3-4 часов предлагается сдать все необходимые анализы, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию (измерение плотности костной ткани), ЭКГ, ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию под общим обезболиванием и МРТ. На заключительном этапе терапевт дает пациенту рекомендации по корректировке образа жизни и дальнейшему лечению, если оно необходимо. На обследование одного человека из областного бюджета направляют от 28 до 40 тысяч рублей. При этом для пациента услуги предоставляются бесплатно.
Для расширения возможностей медицинской диагностики в Южно-Сахалинске сегодня строится дополнительный семиэтажный корпус консультативно-диагностического центра. Проверить свое здоровье смогут жители всей области. Кроме того, в областном центре еще один диагностический центр планируют открыть на базе нового корпуса поликлиники №4, который сейчас строится.
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