На Сахалине запускают современный рыбоперерабатывающий цех

В Томаринском районе в рамках ТОР «Южная» создали производство для глубокой переработки морских биоресурсов. ООО «Невод» посетил губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в городской округ.

В прошлом году руководство предприятия обратилось к губернатору с просьбой включить порт-ковш в Неводском в перечень мест выгрузки улова водных биоресурсов. Обращение бизнеса было услышано. Это позволило увеличить загрузку предприятия и объемы производства.

За 9 месяцев томаринское предприятие выпустило 4,3 тысячи тонн продукции, что почти на 50 процентов больше, чем за этот же период годом ранее. Например, в рамках проекта «Региональный продукт» оно реализует рыбу по сниженным ценам. Килограмм свежемороженой камбалы без головы можно купить за 100 рублей, трески – за 150, минтая и сельди – за 70. Филе трески стоит 350 рублей, креветка углохвостая – 320 рублей.

Сейчас продукция завода доступна в основном для томаринцев. Губернатор предложил руководству предприятия поставлять рыбу как в свежем виде, так и в переработанном для жителей и других районов Сахалинской области. Валерий Лимаренко при этом подчеркнул: цены должны быть доступными, а покупатели – довольными.

– Мы хотим, чтобы наша продукция была на прилавках магазинов всей области, чтобы покупатели ее узнали и оценили качество, – рассказал губернатору генеральный директор ООО «Невод» Олег Мячин. – Мы участвуем в ярмарках, ездим в Холмск. С февраля-марта планируем задействовать свой брендированный транспорт и выходить на торговые точки по всей области.

Завод круглогодичного цикла в Неводском – инвестиционный проект, который реализуется с 2018 года. Недавно на предприятии завершилась модернизация цеха. Здесь установили новую линию по переработке камбалы, трески, минтая, тихоокеанских лососей. Появились три новых скороморозильных плиточных шкафа общей мощностью 60 тонн в сутки. Сейчас сотрудники настраивают оборудование. Полный цикл переработки планируют запустить уже в январе 2021 года.

Предприятие активно расширяет производственные мощности: приобретено три рыболовных сейнера (один – производительностью 50 тонн готовой продукции в сутки и два – по 12 тонн в сутки), закуплено оборудование для копчения производительностью 600 килограммов в сутки.

ООО «Невод» занимается не только переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, но и оптовой и розничной торговлей, рыболовством, рыбоводством.