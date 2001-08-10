Тихоокеанское
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25 Декабря 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители села Ильинское Томаринского района теперь могут приобретать продукты по сниженным ценам

Жители села Ильинское Томаринского района теперь могут приобретать продукты по сниженным ценам

Жители села Ильинское Томаринского района теперь могут приобретать продукты по сниженным ценам. В населенном пункте открылся первый социальный магазин «Меридиан». В его ассортименте – 40 наименований товаров с торговой наценкой не более 15 процентов. Помимо основных продуктов на прилавках можно найти свежую выпечку и салаты. Накануне объект торговли посетил губернатор Валерий Лимаренко и лично проверил стоимость и качество продуктов питания.

– Открытие таких торговых точек – это всегда большое событие для местных жителей. Ведь здесь можно приобрести качественные продукты питания, сэкономив при этом семейный бюджет. Сеть социальных магазинов на Сахалине и Курилах продолжает расширяться. В Томаринском районе такие места продажи уже работают в райцентре, в селах Пензенское, Красногорское и Ильинское. Мы будем и дальше поддерживать предпринимателей, которые открывают социальные магазины, – отметил глава региона.  

Торговая точка эконом-формата открылась на улице Советской. На её строительство направлено 10 миллионов рублей частных инвестиций. Делая минимальную торговую наценку на товары, предприниматель может получать финансовую помощь в рамках действующих в регионе программ поддержки малого бизнеса.

Существенные выгоды и у покупателей. При покупке социально значимых продуктов питания в таком магазине островитяне могут сэкономить до 600 рублей.

– Решила построить магазин, когда стало известно о появлении новой Сахалинской ГРЭС-2. Стало понятно, что в селе будет много жителей, и такая торговая точка станет востребованной, – рассказала Татьяна Щипцова, предприниматель. – В перечень продуктов, на которые у нас распространяется минимальная торговая наценка, входят рыба, свежие овощи, мясная и молочная продукция, крупы, чай, консервы и другие товары повседневного спроса. Всего – 40 наименований.

– Теперь будем ходить в этот магазин с удовольствием, для пенсионеров каждая копеечка на счету. Конечно, хорошо, что цены здесь пониже, чем в других точках, – поделилась одна из жительниц Ильинского.

Отметим, сеть социальных магазинов в островном регионе сегодня насчитывает более 130 объектов. За последние годы их число увеличилось в пять раз.

Создание условий для развития торговой сети эконом-формата – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Сахалинской области. Региональные власти поддерживают социально ответственный бизнес, который готов формировать более доступные цены и применять минимальную наценку, не снижая при этом качества товара.

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