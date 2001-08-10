Жители села Ильинское Томаринского района теперь могут приобретать продукты по сниженным ценам. В населенном пункте открылся первый социальный магазин «Меридиан». В его ассортименте – 40 наименований товаров с торговой наценкой не более 15 процентов. Помимо основных продуктов на прилавках можно найти свежую выпечку и салаты. Накануне объект торговли посетил губернатор Валерий Лимаренко и лично проверил стоимость и качество продуктов питания.

– Открытие таких торговых точек – это всегда большое событие для местных жителей. Ведь здесь можно приобрести качественные продукты питания, сэкономив при этом семейный бюджет. Сеть социальных магазинов на Сахалине и Курилах продолжает расширяться. В Томаринском районе такие места продажи уже работают в райцентре, в селах Пензенское, Красногорское и Ильинское. Мы будем и дальше поддерживать предпринимателей, которые открывают социальные магазины, – отметил глава региона.

Торговая точка эконом-формата открылась на улице Советской. На её строительство направлено 10 миллионов рублей частных инвестиций. Делая минимальную торговую наценку на товары, предприниматель может получать финансовую помощь в рамках действующих в регионе программ поддержки малого бизнеса.

Существенные выгоды и у покупателей. При покупке социально значимых продуктов питания в таком магазине островитяне могут сэкономить до 600 рублей.

– Решила построить магазин, когда стало известно о появлении новой Сахалинской ГРЭС-2. Стало понятно, что в селе будет много жителей, и такая торговая точка станет востребованной, – рассказала Татьяна Щипцова, предприниматель. – В перечень продуктов, на которые у нас распространяется минимальная торговая наценка, входят рыба, свежие овощи, мясная и молочная продукция, крупы, чай, консервы и другие товары повседневного спроса. Всего – 40 наименований.

– Теперь будем ходить в этот магазин с удовольствием, для пенсионеров каждая копеечка на счету. Конечно, хорошо, что цены здесь пониже, чем в других точках, – поделилась одна из жительниц Ильинского.

Отметим, сеть социальных магазинов в островном регионе сегодня насчитывает более 130 объектов. За последние годы их число увеличилось в пять раз.

Создание условий для развития торговой сети эконом-формата – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Сахалинской области. Региональные власти поддерживают социально ответственный бизнес, который готов формировать более доступные цены и применять минимальную наценку, не снижая при этом качества товара.