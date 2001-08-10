Жители села Ильинское Томаринского района теперь могут приобретать продукты по сниженным ценам
Жители села Ильинское Томаринского района теперь могут приобретать продукты по сниженным ценам. В населенном пункте открылся первый социальный магазин «Меридиан». В его ассортименте – 40 наименований товаров с торговой наценкой не более 15 процентов. Помимо основных продуктов на прилавках можно найти свежую выпечку и салаты. Накануне объект торговли посетил губернатор Валерий Лимаренко и лично проверил стоимость и качество продуктов питания.
– Открытие таких торговых точек – это всегда большое событие для местных жителей. Ведь здесь можно приобрести качественные продукты питания, сэкономив при этом семейный бюджет. Сеть социальных магазинов на Сахалине и Курилах продолжает расширяться. В Томаринском районе такие места продажи уже работают в райцентре, в селах Пензенское, Красногорское и Ильинское. Мы будем и дальше поддерживать предпринимателей, которые открывают социальные магазины, – отметил глава региона.
Торговая точка эконом-формата открылась на улице Советской. На её строительство направлено 10 миллионов рублей частных инвестиций. Делая минимальную торговую наценку на товары, предприниматель может получать финансовую помощь в рамках действующих в регионе программ поддержки малого бизнеса.
Существенные выгоды и у покупателей. При покупке социально значимых продуктов питания в таком магазине островитяне могут сэкономить до 600 рублей.
– Решила построить магазин, когда стало известно о появлении новой Сахалинской ГРЭС-2. Стало понятно, что в селе будет много жителей, и такая торговая точка станет востребованной, – рассказала Татьяна Щипцова, предприниматель. – В перечень продуктов, на которые у нас распространяется минимальная торговая наценка, входят рыба, свежие овощи, мясная и молочная продукция, крупы, чай, консервы и другие товары повседневного спроса. Всего – 40 наименований.
– Теперь будем ходить в этот магазин с удовольствием, для пенсионеров каждая копеечка на счету. Конечно, хорошо, что цены здесь пониже, чем в других точках, – поделилась одна из жительниц Ильинского.
Отметим, сеть социальных магазинов в островном регионе сегодня насчитывает более 130 объектов. За последние годы их число увеличилось в пять раз.
Создание условий для развития торговой сети эконом-формата – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Сахалинской области. Региональные власти поддерживают социально ответственный бизнес, который готов формировать более доступные цены и применять минимальную наценку, не снижая при этом качества товара.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще у 139 жителей Сахалинской области диагностировали COVID-19
10:12 Сегодня Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света
10:42 Сегодня Сахалин ищет инвестора, чтобы достроить новый аэровокзал в областном центре
11:04 Сегодня На Сахалине появился Союз сельской молодёжи
15:04 17 Декабря Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска 18, 21 и 22 декабря
16:12 18 Декабря На Сахалине в выходные дни будет холодно и ветрено
- 10:42 17 Декабря Оставшаяся без нового жилья семейная пара из Южно-Курильска переедет в современную квартиру
10:12 17 Декабря Городской парк объявляет видео-конкурс «НОВОГОДНИЙ VLOG 2021»
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
Выбор редакции
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.