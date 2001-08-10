Празднование 60-летия «Горного воздуха» пройдет 27 декабря
Открытие 60-го юбилейного горнолыжного сезона на «Горном воздухе» состоится 27 декабря. Юбилейное открытие сезона будет состоять из двух частей – дневной и вечерней.
Дневная программа праздника начнётся в 11:00 на средней станции спортивно-туристического комплекса. В этот день гостей СТК «Горный воздух» ждет снегопад подарков, розыгрыши призов, зажигательно-развлекательная программа.
С 10:00 до 11:00 подъемы на среднюю площадку, где состоится мероприятие, будут бесплатными.
В первой части праздничной̆ программы будет работать активная площадка с конкурсами, командными играми и интерактивными площадками.
В 11:00 состоится детский массовый спуск с горы. Каждый юный посетитель может совершить спуск, придя на мероприятие к 11:00 вместе с сопровождающим.
С 17:00 состоится вечерняя часть мероприятия. Создавать музыкальную атмосферу для гостей мероприятия будет ди-джей.
В 19:00 на склоне погаснут основные огни, чтобы все присутствующие увидели самую зрелищную часть программы: яркий массовый спуск с фонариками, неоновое представление на сцене, шоу ратраков и праздничный салют.
На протяжении праздника у всех желающих будет возможность поучаствовать в лотерее с розыгрышем безлимитных ски-пассов, призов, в том числе сертификатов от многочисленных партнеров акции «Твоя яркая зима на Сахалине». Одним из главных подарков станет горнолыжный шлем.
Еще одним подарком для островитян и гостей региона станет акция от Сахалинского туристско-информационного центра «Поздравь с высоты». Прямо на горе все желающие смогут бесплатно получить, заполнить и отправить в любую точку страны авторские открытки от GoSakhalin.
Для того, чтобы стать участников вечернего спуска нужно быть старше 18 лет. Направить заявку с указанием ФИО, даты рождения и номера телефона на электронную почту Ski-gv@mail.ru с пометкой «Яркий спуск». Справки по телефону 8 (4242) 51-11-20.
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