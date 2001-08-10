Главные дороги Холмска расчищены от снежных заносов

Работы по уборке снега в портовом городе продолжаются. За минувшие сутки вывезено более 8 тысяч кубометров снега.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко расчистка Холмска от снега организована в круглосуточном режиме. Сегодня продолжаются работы на улицах Первомайская, Матросова, Капитанская, после обеда – на улицах Советская и Портовая. Сейчас в расчистке задействованы 30 единиц техники, 13 из них пришли на помощь из Южно-Сахалинска. Параллельно с расчисткой снега, дороги обрабатывают противогололедными средствами. Помимо центральных дорог, начинаем расчищать территории возле детских садов, школ и больниц, – рассказал начальник Холмского МБУ «УГДХ» Павел Кобяков.

Вместе с этим управляющие компании приступили к вывозу снега из дворов Холмска.

– Техники прибыло много, видим, что работает, снег убирают. Конечно, не все сразу можно сделать. Вчера у нас расчистили дворы и дорогу к садику. Теперь можно спокойно отводить ребенка и ехать на работу, – отметила жительница города Анна Шеремет.

– Ребята продолжают работу, техника трудится. Надеемся, что и в дальнейшем наш город не оставят без помощи, – высказал свое мнение еще один холмчанин Андрей Степанов.

– Результат мы ощутили – основные дороги в Холмске уже освободили от заносов, во дворах потихоньку наводят порядок. Наш двор расчищен практически идеально, – поделилась холмчанка Альбина Настенко.

Напомним, после циклона в портовый город из Южно-Сахалинска была переброшена дополнительная группировка снегоуборочной техники. Поводом для принятия срочного управленческого решения стали многочисленные жалобы от холмчан о сложной ситуации с расчисткой снега в городе. Центр управления регионом, который сегодня работает с обращениями граждан, оперативно передал всю необходимую информацию областным властям.