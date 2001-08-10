«Городская елка добра» исполнила мечты южно-сахалинских детей
27 детских заветных желаний воплотили в жизнь предприниматели, неравнодушные горожане и сотрудники администрации Южно-Сахалинска. Координатором благотворительной акции выступило Агентство по развитию областного центра.
Творческую программу для гостей подготовил ансамбль современной народной песни «Русский терем». А развлекали детей ростовые куклы от компании «Пати Сах».
Торжество для детей и их родителей состоялось в выставочном зале Союза художников. Первым, кто сотворил чудо для двух ребят, Эвелины и Ярослава Титовых, стал мэр Сергей Надсадин. Градоначальник подарил детям то, о чем они попросили на Новый год у Деда Мороза — трюковой самокат, аргамак и ватрушку для катания с горки.
- Я считаю, что задача каждого взрослого - сделать так, чтобы дети были счастливы. Это здорово, что наши горожане и представители бизнеса откликнулись на инициативу! Спасибо всем, кто нашел время и возможности исполнить детские мечты! - поблагодарил присутствующих Сергей Надсадин.
Акция была рассчитана на талантливых детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые в своем столь юном возрасте уже достигли высоких результатов в различных конкурсах и соревнованиях.
Например, ученица гимназии №3 16-летняя София Мирошникова занимается спортивными бальными танцами. В этом году она заняла два призовых места на чемпионате «Ритмы дружбы», а в прошлом одержала победу на Первенстве Сахалинской области по спортивным бальным танцам. Девушка написала письмо Деду Морозу с просьбой подарить компьютер. Исполнение мечты стало для Софии большой неожиданностью и настоящим счастьем. В роли волшебника выступил генеральный директор ООО «Торговый дом «Зодчий» Сергей Ковалев.
- Я мечтала о современном мощном компьютере, чтобы оперативно делать презентации, проекты. Сейчас это важно для моей учебы. И подумать не могла, что мое желание сбудется. Стою и слезы на глазах, я очень счастлива, непередаваемые ощущения! Спасибо огромное организаторам акции и Сергею Ковалеву, который исполнил мою мечту! - поделилась впечатлениями десятиклассница София Мирошникова.
Новогоднее желание 14-летнего Миши Огнева исполнила депутат городской Думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова. Она подарила юному кадету, участнику парада, посвященного 75-летию Победы, ноутбук.
- Я, конечно, очень счастлив! Это мой первый компьютер! Спасибо большое! - рассказал Миша Огнев.
Среди желаний были и мечты о профессиональной обуви для занятий баскетболом, мечту ребенка осуществила южносахалинка Ксения Фендрикова. А электромеханический конструктор, который пожелал ученик СОШ №20 Максим Галифастов, подарила организация «Би-Лоджикс». Генеральный директор ООО «Текинвест» Руслан Тен исполнил мечту Лизы Плотниченко и подарил девочке микроскоп.
- Огромное спасибо организаторам за возможность поучаствовать в этом потрясающем мероприятии! Я сам занимаюсь наукой, и когда увидел в списке ребенка, который тоже стремится к знаниям, не смог пройти мимо и откликнулся на просьбу, - рассказал Руслан Тен.
Руководитель ООО «Диам» Константин И подарил третьекласснику Олегу Сафину программируемого робота. Организация занимается поставкой на Сахалин фруктов из Южной Кореи. И дополнительно каждая семья на празднике получила от ООО «Диам» ящик мандаринов.
Кроме того, дети получили подарки от: ООО «Ритейл», ООО «Клиника 21 век», ООО «Глобус», ООО «Ханаан», ООО «Янтарное», ООО «Генерал», ООО «Инженерные Технологии», ООО «Иртан», ИП Ефимов А. Ф., ООО «Тезона», ООО «Строительная база №1», исполком местного отделения партии «Единая Россия».
«Городскую елку добра» провели в рамках Всероссийской акции #МыВместе.
На этом череда исполнения желаний юных горожан не заканчивается. Сейчас стартуют поздравления семей на дому.
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