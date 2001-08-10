Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ёлочный базар открылся в Долинске

Ёлочный базар открылся в Долинске

Жителям Долинска предлагают приобрести главный атрибут Нового года – живую ёлку. Точка продажи хвойных деревьев на протяжении последних лет остается неизменной – территория рядом с Домом быта, на краю административной площади.

Как сообщают в районной мэрии, цены - от 500 рублей и выше, в зависимости от высоты ели. Вместе с ней можно купить деревянную крестовину.

Кстати, ёлочку могут доставить на дом: по городу бесплатно, а в близлежащее село – за дополнительные деньги.

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