Ёлочный базар открылся в Долинске

Жителям Долинска предлагают приобрести главный атрибут Нового года – живую ёлку. Точка продажи хвойных деревьев на протяжении последних лет остается неизменной – территория рядом с Домом быта, на краю административной площади.

Как сообщают в районной мэрии, цены - от 500 рублей и выше, в зависимости от высоты ели. Вместе с ней можно купить деревянную крестовину.

Кстати, ёлочку могут доставить на дом: по городу бесплатно, а в близлежащее село – за дополнительные деньги.