Сахалинские добровольцы поздравляют детей медиков с наступающими праздниками

Всероссийская акция «Подарки детям врачей» стартовала сегодня на Сахалине. Островные добровольцы в костюме Деда Мороза поздравляют детей сахалинских медиков с предстоящими праздниками и вручают им сладкие подарки.

- Это федеральная акция, которая идет во всех регионах страны. В министерстве здравоохранения нам предоставили списки врачей, которые работают в разных районах области. Волонтеры-медики собрали дополнительно список младшего персонала нескольких учреждений Южно-Сахалинска, - рассказал директор молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

- Приятно, что к нам пришел Дед Мороз впервые в жизни. У нашего ребенка сегодня праздник. А еще приятно, что это не за деньги, обычно же все заказывают, а тут такая акция. Неожиданно и очень приятно, - поделилась участница акции Наталья Белодед.

К акции активно подключились различные добровольческие организации, в числе которых волонтеры-медики, региональное отделение «Юнармии», волонтерский штаб «Мы Вместе» и многие другие. Всего добровольцы поздравят более 1000 детей: 500 подарков предоставили федеральные организаторы, а еще более 700 сформировали при помощи сахалинских предпринимателей.