Южно-сахалинских школьников приглашают на бесплатные экскурсии для знакомства с историей края

Организаторы нового просветительского проекта «Морские судьбы» — городской департамент культуры и туризма и культурно-туристический центр — впервые решили представить широкому кругу взрослых и детей историю мореплавания вдоль Сахалина и Курильских островов.

В программе кроме собственно экскурсий к памятникам и бюстам первооткрывателей дальневосточных земель есть и посещение небольшого музея мореплавания, созданного художником и энтузиастом Владимиром Овченковым.

- В Южно-Сахалинске есть что посмотреть, есть что показать. Наш город очень интересный: если знать его историю, он заиграет разными красками, - рассказал участник проекта, представитель культурно-туристического центра Андрей Кафкан. - Мы стараемся подавать информацию детям доступно: находим интересные факты, подбираем вопросы на смекалку, стараемся разнообразить общение играми.

С чего начинается Родина, одной из первых узнавала ученица 5-й школы Юля Накорякова.

- Бывает, идешь по городу и не знаешь, что такие великие люди были тут. А этот человек, оказывается, сделал много открытий. Мы узнали больше о великих мореплавателях. Я не знала, что Головнина брали в плен японцы, - поделилась впечатлениями о поездке девочка.

Мероприятия для школьников бесплатные. Как рассказал, руководитель культурно-туристического центра Андрей Ти, в дальнейшем планируется проводить и другие тематические экскурсии, чтобы дети не только любили место, где живут, но и знали его прошлое.

Записаться на экскурсию для школьных коллективов можно по телефону 210-310.