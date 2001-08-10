Семье Леры Ким перечислили из областного бюджета еще 3 миллиона рублей на лечение девочки за границей

Чуть позже, в январе, родители юной сахалинки получат еще 2 перевода – 5 и 3 миллиона рублей. Этих средств должно хватить для оплаты дорогостоящего специализированного лечения до конца февраля 2021 года.

– По поручению губернатора мы держим постоянную связь с родителями девочки. Консультируем о том, какие документы нужны для получения материальной помощи, стараемся оказать всю необходимую помощь, чтобы максимально освободить семью от решения «бумажных» вопросов, – рассказала начальник отдела модернизации социальных выплат областного министерства соцзащиты Елена Степанова.

Напомним, ранее было принято решение о выделении из областного бюджета дополнительно 11 миллионов рублей на лечение ребенка. А до этого, в первой половине 2020 года, семье на эти же цели перечислили 5 миллионов рублей.

8-летней сахалинке сейчас помогают победить онкологическое заболевание в одной из клиник Израиля. При проведении терапии используется препарат, который пока не зарегистрирован в России. Областные власти находятся в постоянном контакте с родителями Леры Ким.

Отметим, всего в 2020 году выплаты на дорогостоящее лечение получили более 200 жителей Сахалинской области.