Семье Леры Ким перечислили из областного бюджета еще 3 миллиона рублей на лечение девочки за границей
Чуть позже, в январе, родители юной сахалинки получат еще 2 перевода – 5 и 3 миллиона рублей. Этих средств должно хватить для оплаты дорогостоящего специализированного лечения до конца февраля 2021 года.
– По поручению губернатора мы держим постоянную связь с родителями девочки. Консультируем о том, какие документы нужны для получения материальной помощи, стараемся оказать всю необходимую помощь, чтобы максимально освободить семью от решения «бумажных» вопросов, – рассказала начальник отдела модернизации социальных выплат областного министерства соцзащиты Елена Степанова.
Напомним, ранее было принято решение о выделении из областного бюджета дополнительно 11 миллионов рублей на лечение ребенка. А до этого, в первой половине 2020 года, семье на эти же цели перечислили 5 миллионов рублей.
8-летней сахалинке сейчас помогают победить онкологическое заболевание в одной из клиник Израиля. При проведении терапии используется препарат, который пока не зарегистрирован в России. Областные власти находятся в постоянном контакте с родителями Леры Ким.
Отметим, всего в 2020 году выплаты на дорогостоящее лечение получили более 200 жителей Сахалинской области.
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