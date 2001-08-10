В Южно-Сахалинске поздравили с Новым годом детей с ограниченными возможностями здоровья. Развлекательную программу с играми и конкурсами провели ведущие, переодетые в снеговиков, а также сказочные герои — Дед Мороз и Снегурочка.

В празднике поучаствовали воспитанники спортивной школы по плаванию, имеющие ограничения по здоровью.

- Уже пять лет существует спортивно-оздоровительная группа по адаптивной физической культуре. Ребята поначалу даже боялись заходить в воду, а сейчас они умеют плавать разными стилями. Вода их расслабляет. В прошлом году мы участвовали в турнире «Победим вместе» в Казани и привезли на Сахалин 7 медалей. Это великолепное достижение. Скоро Новый год, такой замечательный праздник для детей организовали, спасибо большое! - рассказала преподаватель по адаптивной физической культуре Оксана Новик.

Праздник на площадке возле спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе провели в рамках Всероссийской акции «Корзины радости».

- Мы продолжили серию поздравлений детей с ограничениями по здоровью. В рамках Всероссийской акции «Корзины радости» мы решили вручить каждому воспитаннику подарок. Неравнодушные горожане и предприниматели помогли нам собрать средства, на которые мы закупили сладкие презенты для ребят. Хочется выразить всем огромное спасибо за участие и поддержку! - отметила директор департамента по делам молодежи и спорта Елена Завязкина.

По традиции сладкие подарки каждому ребенку вручили Дед Мороз и Снегурочка. Праздник провели в рамках Всероссийской акции #МыВместе.