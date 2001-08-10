Валерий Лимаренко: В 2021 году в Сахалинской области сохранятся ключевые социальные программы

Редакторы региональных телеканалов на встрече с губернатором задали вопрос о сокращении доходов областного бюджета. Глава региона заверил, что сахалинцы и курильчане будут получать меры поддержки, а строительство социальных объектов продолжится.

По словам Валерия Лимаренко, уменьшение бюджета – это не результат чьей-то плохой работы, а следствие падения цен на нефть из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, сахалинский бюджет на ближайшие три года останется социально ориентированным.

В следующем году сохраняются все ключевые меры поддержки и вводятся новые для тех, кто в этом нуждается. К примеру, с 2021-го беременным женщинам из Охинского и курильских районов будут предоставляться денежные выплаты на санаторно-курортные путевки. Пары, которые отпраздновали золотую свадьбу и достойно воспитали не менее двоих детей, получат почетные знаки и денежное поощрение.

Будут выполнены обязательства и по строительству социальных объектов. В бюджет вошли Северо-Курильская ЦРБ, новый корпус Кировского психоневрологического интерната в Тымовском районе, легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске, школы в Троицком и Шахтерске, детский сад в Дальнем, физкультурно-оздоровительный комплекс в Смирных, детская школа искусств в Аниве, центр культурного развития в Шахтерске.

– Чтобы компенсировать снижение доходов бюджета, мы усиливаем работу по привлечению федеральных средств. И для этого я выезжаю в Москву, встречаюсь с министрами, доказываю необходимость финансирования. Активно привлекаем частные инвестиции бизнеса для реализации социально значимых проектов на островах, – сказал Валерий Лимаренко.

Уже есть договоренности о федеральном финансировании программы по расселению аварийного жилого фонда до 2025 года, а также строительства полигона по утилизации отходов.

Дорога Южно-Сахалинск – Оха в начале года перейдет в ведение Российской Федерации. Это позволит в ближайшие пять лет сэкономить 1 миллиард рублей на ее содержании и 24 миллиарда – на асфальтировании.

«Газпром» собирается направить 20 миллиардов рублей на возведение социальных объектов. В Южно-Сахалинске планируют построить жилой квартал, школу, детский сад, ледовый дворец, спортивный комплекс с бассейном, где откроется секция по синхронному плаванию.

Кроме того, в планах – с помощью частных инвестиций возвести современный учебный корпус Сахалинского университета и комфортный студенческий городок.

В Сахалинской области сформирован портфель из 43 проектов с общим объемом инвестиций 560 миллиардов рублей. В 2021 году за счет частных средств планируется начать строительство нефтегазового индустриального парка, Поронайского порта, гостиницы на Курилах. Продолжится создание угольного конвейера в Углегорске.

Реализация этих проектов позволит создать тысячи новых рабочих мест, даст дополнительные поступления в сахалинский бюджет, а также защитить экономику островного региона от нестабильных цен на нефть.

– Даже в условиях сокращения доходов в бюджете на предстоящую трехлетку учтены первоочередные нужды сахалинцев и курильчан. Островной регион должен оставаться лидером по охвату жителей мерами социальной поддержки. Так должно оставаться и в дальнейшем. Важно, что главный финансовый документ предусматривает строительство и реконструкцию школ, детских садов, учреждений культуры и других социальных объектов, – отметила депутат областной Думы и председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Коршунова.