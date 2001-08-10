На Сахалине подвели итоги проекта «Лыжи в школу» за 2020 год
Закрытие сезона 2020 проекта «Лыжи в школу» состоялось в островном регионе. 40 детей второй и третьей групп здоровья тренировались на лыжной трассе с. Троицкое в зимний период.
Направление «Группа здоровье» реализуется в рамках проекта «Лыжи в школу» с февраля 2020 года. Благодаря поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» приобретено 40 комплектов лыжного инвентаря. Проект направлен на оздоровление ребят и популяризацию здорового и активного образа жизни.
Сегодняшний массовый старт ознаменовал закрытие сезона 2020 года. Спортсменов, тренеров и гостей приветствовала директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.
- Уверена, что за этот год вы обрели полезные навыки. Мы делаем все возможное, чтобы вы систематически занимались физической культурой и спортом, а также мотивировали своих друзей и знакомых. Наш совместный проект будет продолжаться и в 2021 году. Желаю успехов, отличного настроения и крепкого здоровья.
Глава департамента также поблагодарила за сотрудничество департамент образования г. Южно-Сахалинска, администрацию Анивского городского округа и вручила благодарственное письмо представителю компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».
20 ребят из Южно-Сахалинска и 20 учащихся из с. Троицкое дважды в неделю постигали искусство лыжных гонок под руководством профессионалов. Людмила Норина и Кристина Зыкова – тренеры спортшколы г. Анивы, которые занимаются с «группой здоровье».
- Отличие этой группы от остальных лишь в разных целях и задачах. Когда ребята только пришли, многие из них ничего не умели. Сейчас есть успехи в части скорости и техники, а над выносливостью еще предстоит немало поработать, - отметила Кристина Зыкова.
500 метров – такую дистанцию с легкостью преодолели ребята, которые еще в начале года неуверенно стояли на лыжах. О своем прогрессе рассказала ученица седьмого класса школы №11 Южно-Сахалинска Анастасия Луценко.
- Сегодня я прибежала на финиш одна из первых. У меня уже есть небольшой опыт катания на лыжах, сейчас я чувствую себя более уверенно. Тренер рассказывает нам нюансы, о которых я не знала раньше, благодаря этому я стала понимать, как правильно выполнять упражнения и делаю небольшие успехи, - рассказала Анастасия.
По итогам гонки ребятам вручили новогодние подарки – сладкие призы и сувенирный набор для спортсменов от «Эксон Нефтегаз Лимитед». Поддержка детского и юношеского спорта является одним из направлений социальной деятельности компании.
Проект «Лыжи в школу» стартовал в Сахалинской области в 2016 году и набирает обороты с каждым годом. Всего в проекте задействовано порядка 10 тысяч ребят из 27 школ-участниц.
Стоит отметить, что прорабатывается вопрос о расширении программы проекта на 2022 год и привлечении «группы здоровья» к занятиям в бассейне.
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