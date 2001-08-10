Природный газ подали на пять котельных в Тымовском районе

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») обеспечило подачу природного газа пяти котельным в Сахалинской области. Таким образом свыше 1,1 тыс. квартир и частных домовладений, 3 детских сада, школа, два учреждения здравоохранения и ряд других крупных потребителей в Тымовском районе области будут обеспечены теплом за счет использования газа проекта «Сахалин-2».

Газификация объектов теплоэнергетики стала возможной благодаря введению в эксплуатацию газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) «Тымовское», а также четырех межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 41 км. Газ был подан на три котельных в поселке Тымовское, а также на объекты малой энергетики в селах Красная Тымь и Кировское.

Объекты газоснабжения были построены в рамках реализации в Сахалинской области Программы развития газоснабжения и газификации регионов России, финансируемой ПАО «Газпром».

«Создание условий для газификации Дальнего Востока - одна из стратегических задач Группы «Газпром межрегионгаз». Для развития региона важна современная инфраструктура – газовые распределительные сети, которые создадут возможности для газификации конечного потребителя. В 2021 году «Газпром» начинает новую пятилетнюю программу газификации Дальнего Востока. Мы планируем построить более 220 км газопроводов-отводов и порядка 1100 км межпоселковых газовых сетей. Это создаст условия для поставки природного газа более чем к 57 тысячам домовладениям, 290 промышленным предприятиям и котельным», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.