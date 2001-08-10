Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец выиграл золото Чемпионата России по парасноуборду

Сахалинец выиграл золото Чемпионата России по парасноуборду

Чемпионат России по сноуборду лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) проходит в городе Миасс Челябинской области.

За звание сильнейших сражаются спортсмены шести регионов страны. Сахалинскую область на соревнованиях представляет воспитанник тренера Ольги Желтовой Всеволод Щеглов. По итогам спусков в дисциплине «кросс-слалом» островной сноубордист выиграл золотую медаль.

Соревнования в рамках Чемпионата России по парасноуборду продолжатся 26 декабря.

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