Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2020
Сегодня 21:01
74,84|91,35|51,19
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Еще на один городской маршрут вышли новые газомоторные автобусы

Еще на один городской маршрут вышли новые газомоторные автобусы

Шесть новых пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе, сегодня вышли на линию 19-го маршрута. Транспортные 39-местные средства закупил один из частных перевозчиков Южно-Сахалинска.

Новые машины преимущественно работают на компримированном природном газе, с возможностью переключения на бензиновое топливо, а также имеют экологический стандарт Евро-4. Основное преимущество - высокая безопасность для окружающей среды: в выхлопных газах содержится в разы меньше серы — не более 10 мг/кг.

Кроме того, автобусы оборудованы камерами видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, системами звукового и визуального дублирования информации о маршруте для маломобильной категории сахалинцев. Новые устройства позволяют лучше видеть номер маршрута.

Как напоминают в мэрии областного центра, в ноябре на линию 67-го маршрута вышло 16 единиц современного пассажирского транспорта. Эти машины также приобрел частный перевозчик, имеющий контракт с администрацией города на обслуживание маршрута. Развитие частного автопарка стало возможным благодаря увеличению срока свидетельства на право перевозок до 5 лет.

Всего же на сегодняшний день, с учетом новых 6 автобусов, на экологическом топливе работает 83 автобуса.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.