Еще на один городской маршрут вышли новые газомоторные автобусы

Шесть новых пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе, сегодня вышли на линию 19-го маршрута. Транспортные 39-местные средства закупил один из частных перевозчиков Южно-Сахалинска.

Новые машины преимущественно работают на компримированном природном газе, с возможностью переключения на бензиновое топливо, а также имеют экологический стандарт Евро-4. Основное преимущество - высокая безопасность для окружающей среды: в выхлопных газах содержится в разы меньше серы — не более 10 мг/кг.

Кроме того, автобусы оборудованы камерами видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, системами звукового и визуального дублирования информации о маршруте для маломобильной категории сахалинцев. Новые устройства позволяют лучше видеть номер маршрута.

Как напоминают в мэрии областного центра, в ноябре на линию 67-го маршрута вышло 16 единиц современного пассажирского транспорта. Эти машины также приобрел частный перевозчик, имеющий контракт с администрацией города на обслуживание маршрута. Развитие частного автопарка стало возможным благодаря увеличению срока свидетельства на право перевозок до 5 лет.

Всего же на сегодняшний день, с учетом новых 6 автобусов, на экологическом топливе работает 83 автобуса.