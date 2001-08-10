Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2020
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Сахалинские поезда в новогоднюю ночь будут ходить по-другому
16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель

В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель

Россиян ждут семь коротких недель в 2021 году, заявила пресс-служба Роструда.

При этом только одна неделя будет шестидневной, она выпадает на февраль. Рабочими станут для с 15 по 20 число, отдыхать страна будет с 21 по 23 февраля, а следующая трудовая неделя составит всего три дня - с 24 по 26 февраля. 

Также дополнительные выходные на неделе появятся в преддверии 8 марта, на майских праздниках, ко Дню России, который отмечается 12 июня. День народного единства - 4 ноября - сократит рабочие будни до трех штук на неделе (1-3 ноября), зато будет сразу 4 выходных (4-7 ноября).  

Последняя рабочая неделя 2021-го тоже будет четырехдневной, решение уже принято.

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