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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинские поезда в новогоднюю ночь будут ходить по-другому
Поезда пригородного сообщения и дальнего следования на Сахалине изменится в сутках 31 декабря и 1 января. Это связано с небольшим количеством пассажиров.
Так, 31 декабря отменяются фирменные пассажирские поезда № 3 Южно-Сахалинск — Ноглики и № 4 Ноглики — Южно-Сахалинск. Курсирующие по этому маршруту поезда № 603 и № 604 проследуют по обычному расписанию.
1 января отменяются пригородные поезда № 6107 Холмск — Томари, № 6108 Томари — Холмск, и №№ 6013 и 6014 Южно-Сахалинск — Корсаков — Южно-Сахалинск.
Подробное расписание поездов размещено по ссылке, отмечают в пресс-службе пассажирской компании "Сахалин".
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