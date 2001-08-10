Сахалинские поезда в новогоднюю ночь будут ходить по-другому

Поезда пригородного сообщения и дальнего следования на Сахалине изменится в сутках 31 декабря и 1 января. Это связано с небольшим количеством пассажиров.

Так, 31 декабря отменяются фирменные пассажирские поезда № 3 Южно-Сахалинск — Ноглики и № 4 Ноглики — Южно-Сахалинск. Курсирующие по этому маршруту поезда № 603 и № 604 проследуют по обычному расписанию.

1 января отменяются пригородные поезда № 6107 Холмск — Томари, № 6108 Томари — Холмск, и №№ 6013 и 6014 Южно-Сахалинск — Корсаков — Южно-Сахалинск.

Подробное расписание поездов размещено по ссылке, отмечают в пресс-службе пассажирской компании "Сахалин".